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إعلام أسيوط عن ظهور حيوان شبيه بالأسد بإحدى قرى أبنوب: مجرد شائعة

الخميس، 12 ديسمبر 2019 05:51 م
إعلام أسيوط عن ظهور حيوان شبيه بالأسد بإحدى قرى أبنوب: مجرد شائعة أسد - أرشيفية
أسيوط / ضحا صالح - هيثم البدري

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نفى مكتب إعلام محافظة أسيوط – فى بيان صادر عنه اليوم كل ما تم نشره على بعض المواقع الالكترونية وصفحات موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك عن ظهور حيوان يشبه الأسد ببعض الزراعات بإحدى قرى مركز ابنوب أو لجثته – على حد وصفهم مؤكدا انها مجرد "شائعة" .

جاء ذلك بناء على تكليف اللواء عصام سعد محافظ أسيوط واستمرارًا لجهود المكتب الإعلامي للمحافظة في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات .

وأشار البيان إلى انه فور رصد انتشار بعض الشائعات على بعض المواقع الالكترونية وصفحات موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ونشر صور بدون اية أدلة على صحتها وعلى الفور تم التواصل مع رئيس مركز ومدينة أبنوب، تاج الدين جلال، والذى أكد انها مجرد شائعات ولا يوجد لها أى أساس من الصحة ولا توجد اية شكاوى من الأهالى بجميع قرى المركز من ظهور اية حيوانات غريبة أو حيوان شبيه بالأسد لافتاً إلى انها مجرد صور غير موثقة ومجهولة المصدر وغير واضحة الملامح تم نشرها على أحد صفحات التواصل الاجتماعى فيس بوك وتناقلتها منها بعض المواقع الالكترونية .

ويناشد مكتب إعلام المحافظة جميع الصحف والمواقع الالكترونية بتحرى الدقة فى كل ما تقوم بنشره من أخبار أو معلومات مغلوطة منعاً لحدوث بلبلة أو إثارة للرأى العام وضرورة التواصل مع مكتب إعلام المحافظة والقيادات التنفيذية للتأكد من صحة المعلومات قبل نشرها .

 

 

 


اسيوط

مركز ابنوب

اعلام المحافظة

حيوانات الجبل

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