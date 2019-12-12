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أمين خريجو الأزهر: تنظيم لقاءات لتوعية المواطنين بخطورة الشائعات بسوهاج

الخميس، 12 ديسمبر 2019 06:00 ص
أمين خريجو الأزهر: تنظيم لقاءات لتوعية المواطنين بخطورة الشائعات بسوهاج الشيخ عبد الرحمن اللاوى الأمين العام فرع المنظمة العالمية لخريجى الأزهر الشريف
سوهاج – عمرو خلف

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قال الشيخ عبد الرحمن اللاوى الأمين العام فرع المنظمة العالمية لخريجى الأزهر الشريف بسوهاج، إن المنظمة سوف تنظم خلال الأيام المقبلة سلسلة لقاءات دينية فى المساجد والمؤسسات التعليمية والشبابية لتوعية المواطنين بخطورة الشائعات على المجتمع تحت شعار "فتبينوا".

وأضاف الشيخ اللاوى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الشائعات من الظواهر السيئة التى انتشرت فى المجتمع لاسيما على مواقع التواصل الاجتماعى والمواقع الإلكترونية التي أصبحت أمرًا مزعجًا وآفة تفتك باستقرار المجتمع.

وأوضح أن الشائعات من عوامل الهدم والفرقة وأن الإسلام عالج هذه الظاهرة السيئة بالتحقق من الأمور حتى لا يصاب المجتمع بالاضطراب والخلل فالمؤمن الحق يتعقل الأمور فتنتفى عنده الشائعة وتظهر الحقيقة.

 

 


سوهاج

الازهر

الشائعات

المساجد

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