سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 10:44 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وفاة الشاعر والباحث السيناوى أشرف العنانى عن عمر يناهز 55 عاما

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 10:36 ص
وفاة الشاعر والباحث السيناوى أشرف العنانى عن عمر يناهز 55 عاما الشاعر أشرف العنانى
شمال سيناء - محمد حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

توفى الشاعر والباحث السيناوى أشرف العنانى عن عمر يناهز55 عاما، نتيجة هبوط حاد فى الدورة الدموية وتم نقل جثمانه من شمال سيناء لمسقط رأسه بقرية العنانية محافظة الدقهلية.

والشاعر أشرف العنانى، يحمل اسم أشرف أنور أحمد عبدالرحمن ولد 13 أكتوبر 1964، أمضى جزءا من حياته متنقلا ًمع الأسرة بين عرب الرمل بالمنوفية وبنها بالقليوبية قبل أن يستقر في سيناء بشكل نهائي اعتبارا ً من بداية الثمانينيات حتى وفاته.

وصدر له من المؤلفات ديوان "عزف منفرد " عن الهيئة العامة لقصور الثقافة 1996 ، و"صحراء احتياطية" صدرت عن دار شرقيات ربيع 2012 ، وكتاب سرد ليوميات أهل سيناء بعنوان " سيناء حيث انا سنوات التيه" وابحاث ودراسات عن تاريخ سيناء.

 

 


شمال سيناء

اشرف العنانى

سيناء

الشيخ زويد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وفاة المبتهل الشيخ محمد عبد السلام صابر

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 10:16 ص

نجل المبتهل طه الفشني في ذكرى وفاته الـ48: "كان يقرأ من قلبه"

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 12:38 ص

بدأ حياته مطربًا وتوفى بسبب دواء خاطئ.. 48 عامًا على رحيل الشيخ طه الفشنى.. التحق بالإذاعة صدفة.. شارك كمطرب مع أم كلثوم فى إحياء حفل زواج الملك فاروق‏.. ترك 286 تسجيلا للقرآن و14 ساعة ابتهالا وتواشيح ..صور

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2019 05:15 م

وفاة بطل "تحدى دلو الثلج" عن عمر ناهز 34 عاما

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2019 01:06 م

وفاة "بيتر فريتس" صاحب حملة "تحدى الثلج" عن 34 عاما بمرض نادر

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2019 01:04 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
عطل مفاجئ بمحطة عبدة باشا فى الخط الثالث للمترو نتيجة فصل التيار الكهربائى

عطل مفاجئ بمحطة عبدة باشا فى الخط الثالث للمترو نتيجة فصل التيار الكهربائى

فيديو.. انتظام المرور أعلى كوبرى أكتوبر من الإسعاف إلى المهندسين

فيديو.. انتظام المرور أعلى كوبرى أكتوبر من الإسعاف إلى المهندسين

الرئيس السيسى يصل مقر انعقاد منتدى أسوان للسلام والتنمية فى أفريقيا

الرئيس السيسى يصل مقر انعقاد منتدى أسوان للسلام والتنمية فى أفريقيا

"الصحة" تكشف نسب جرعات التطعيم بمصل الأنفلونزا للصغار والكبار

"الصحة" تكشف نسب جرعات التطعيم بمصل الأنفلونزا للصغار والكبار

الأرصاد: اليوم طقس دافئ على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 21 درجة

الأرصاد: اليوم طقس دافئ على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 21 درجة

انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق المصرية إلى 1.5 جنيه للكيلو

انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق المصرية إلى 1.5 جنيه للكيلو

شاهد.. شركة عقارات أمريكية تمنح موظفيها 10 ملايين دولار مكافأة تحقيق التارجت

شاهد.. شركة عقارات أمريكية تمنح موظفيها 10 ملايين دولار مكافأة تحقيق التارجت

التعليم: إصدار ضوابط الامتحان الإلكترونى للثانى الثانوى وتعميمها للمديريات

التعليم: إصدار ضوابط الامتحان الإلكترونى للثانى الثانوى وتعميمها للمديريات

انخفاض أسعار الموز بسوق الجملة بأكتوبر.. البلدى يبدأ من 5 جنيهات

انخفاض أسعار الموز بسوق الجملة بأكتوبر.. البلدى يبدأ من 5 جنيهات

خطة وكالة الفضاء المصرية لإطلاق عدة أقمار صناعية خلال الـ10 سنوات المقبلة

خطة وكالة الفضاء المصرية لإطلاق عدة أقمار صناعية خلال الـ10 سنوات المقبلة

سيدة تطالب طليقها بـ30 ألف جنيه نفقة ترفيه لطفلها بمحكمة الأسرة

سيدة تطالب طليقها بـ30 ألف جنيه نفقة ترفيه لطفلها بمحكمة الأسرة

أستاذ علوم سياسية يكشف: نواب بالكونجرس يفتحون ملف حظر نشاط جماعة الإخوان

أستاذ علوم سياسية يكشف: نواب بالكونجرس يفتحون ملف حظر نشاط جماعة الإخوان

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة