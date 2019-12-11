وفاة الشاعر والباحث السيناوى أشرف العنانى عن عمر يناهز 55 عاما

شمال سيناء - محمد حسين

توفى الشاعر والباحث السيناوى أشرف العنانى عن عمر يناهز55 عاما، نتيجة هبوط حاد فى الدورة الدموية وتم نقل جثمانه من شمال سيناء لمسقط رأسه بقرية العنانية محافظة الدقهلية.

والشاعر أشرف العنانى، يحمل اسم أشرف أنور أحمد عبدالرحمن ولد 13 أكتوبر 1964، أمضى جزءا من حياته متنقلا ًمع الأسرة بين عرب الرمل بالمنوفية وبنها بالقليوبية قبل أن يستقر في سيناء بشكل نهائي اعتبارا ً من بداية الثمانينيات حتى وفاته.

وصدر له من المؤلفات ديوان "عزف منفرد " عن الهيئة العامة لقصور الثقافة 1996 ، و"صحراء احتياطية" صدرت عن دار شرقيات ربيع 2012 ، وكتاب سرد ليوميات أهل سيناء بعنوان " سيناء حيث انا سنوات التيه" وابحاث ودراسات عن تاريخ سيناء.