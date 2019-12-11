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وزير الأوقاف يغادر إلى الأردن لحضور اجتماع مجلس وزراء الشئون الإسلامية

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 09:45 ص
وزير الأوقاف يغادر إلى الأردن لحضور اجتماع مجلس وزراء الشئون الإسلامية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب ــ أسامة عبد الحميد

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توجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صباح اليوم الأربعاء، إلى المملكة الأردنية الهاشمية لحضور اجتماع المجلس التنفيذى لوزراء الأوقاف والشئون الإسلامية بالمملكة الأردنية الهاشمية، والذى يعقد صباح غد الخميس .

وأشار بيان وزارة الأوقاف، إلى أنه من المقرر أن يناقش المجلس عددا من القضايا، منها: موضوع خطورة الفتوى بدون علم، وموضوع ضوابط الحديث فى الشأن العام، وقد تم إدراج هذين الموضوعين بناء على اقتراح وزارة الأوقاف المصرية، كما يناقش المجلس عددا من البحوث المقدمة، منها إصداران هامان لوزارة الأوقاف المصرية، وهما : كتاب الحوار الحضارى بين الشرق والغرب، وكتاب مخاطر الإلحاد وسبل المواجهة .


وزير الأوقاف

الأردن

المجلس التنفيذى

الشئون الإسلامية

العالم الإسلامي

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