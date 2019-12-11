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وزارة الحج والعمرة السعودية تطلق برنامج التأمين على المعتمرين من خارج المملكة

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 07:42 م
وزارة الحج والعمرة السعودية تطلق برنامج التأمين على المعتمرين من خارج المملكة التوقيع على اطلاق برنامج التأمين على المعتمرين
كتب محمد جمال

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تحت رعاية وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن نظمت وزارة الحج والعمرة اليوم حفل إطلاق برنامج "التأمين على المعتمرين من خارج المملكة" وذلك بمقر الوزارة بمكة المكرمة حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

ووقع وزير الحج والعمرة رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن ورئيس مجلس إدارة التعاونية للتأمين أ. سليمان بن سعد الحميّد اتفاقية التأمين على المعتمرين القادمين من الخارج.

 

وأوضح وزير الحج والعمرة أن الوثيقة تهدف إلى تقديم خدمات صحية و خِدْمات تأمين أخرى وتسخر جميع الإمكانيات والجهود للمعتمرين وإنهاء جميع المتطلبات منذ لحظة وصولهم حتى مغادرتهم بعد أداء المناسك وبهذا تحقق المملكة أحد مستهدفات رؤية 2030 المتمثلة فى تحسين تجربة المعتمرين وتمكينهم من أداء مناسك العمرة من خلال إيجاد الحلول والمعالجات السريعة فى سبيل أن يؤدى المعتمر نسكه براحة وسهولة ويعود إلى بلاده بصحة وسلامة.

 

وأشار إلى أنه بعد التنسيق مع مؤسسة النقد العربى السعودى ومجلس الضمان الصحى أسند المشروع إلى الشركة التعاونية للتأمين والتى بدورها تقوم بإدارة المشروع نيابة عن قطاع التأمين لتقديم خدمات التأمين الشامل للمعتمرين حيث تم ربط التأمين مع التأشيرة على أن تفعل وثيقة التأمين للمعتمر فور وصوله إلى المملكة.

 

وقال : إن المشروع قام بتوفير خِدْمات دعم للمستفيدين من الوثيقة من خلال مركز اتصال موحد يعمل على مدار 24 ساعة بلغات متعددة ، بالإضافة إلى توفير الدعم من خلال مراكز الخدمة الشاملة "عناية" بالإضافة إلى الفرق الميدانية المدربة لتسهيل عملية التواصل مع المعتمرين ، إضافة إلى ذوى الاحتياجات الخاصة منهم والإجابة عن استفساراتهم واستقبال الشكاوى ومعالجتها ورفع مستوى وعيهم فى كل ما يتعلق بشؤون التأمين.

 

من جانبه نوه الرئيس التنفيذى للشركة التعاونية للتأمين عبدالعزيز بن حسن البوق بأن صحة وسلامة المعتمر تعد من الأمور التى تسعى المملكة إلى تحقيقها، من خلال وسائل وأساليب مبتكرة تضمن توفير الخدمات الصحية، والمنافع التى تحد من الآثار الناتجة عن الحوادث المحتمل وقوعها، أثناء أداء الشعائر أو الإقامة فى المدن المقدسة أو التنقل بينها.

 

وأوضح أن هذا المشروع جاء بدعم من وزارة الحج والعمرة ومتابعة من وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن وجهود فريق العمل ، مشيرًا أن التغطية التأمينية للمعتمرين تتيح حدود تعويض للرعاية الصحية الطارئة تصل إلى 100,000 ريال للفرد، أما التعويض عن الحوادث فتصل إلى 380 مليون ريال للحادث الواحد خلال مدة التأمين التى تصل إلى 30 يوماً.

 

وتهدف وثيقة التأمين الطبى للمعتمرين إلى تقديم أفضل الخِدْمات لزوار بيت الله الحرام بهدف تسهيل رحلتهم الإيمانية، وتسريع معالجة أى مشكلة طارئة يمكن أن تحدث لهم لا سمح الله.

 

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت فى وقت سابق، تعميدها لشركة التعاونية للتأمين لتقديم خدمات التأمين للمعتمرين القادمين لأداء النسك من الخارج وذلك لمدة 4 سنوات وَفْقا للأمر السامى الكريم والذى أعلن عن ضرورة وجود التأمين على المعتمرين من الخارج.


السعودية

الحج والعمرة

أخبار السعودية

مكة المكرمة

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