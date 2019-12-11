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هيلارى كيلنتون عن اختيار جريتا كشخصية العام: ممتنة لما فعلته لزيادة الوعى بالمناخ

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 07:48 م
هيلارى كيلنتون عن اختيار جريتا كشخصية العام: ممتنة لما فعلته لزيادة الوعى بالمناخ جريتا ثونبرج
ريهام عبد الله

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أشادت هيلارى كلينتون، مرشحة الرئاسة الأمريكية السابقة باختيار مجلة تايم، للناشطة السويدية الشابة جريتا ثونبرج كشخصية العام 2019.

وقالت هيلارى عبر تويتر :"لا أستطيع التفكير فى شخص العام، أفضل من جريتا ثونبرج، أنا ممتنة لكل ما فعلته لزيادة الوعى حول أزمات المناخ، واستعدادها لقول الحقائق الصعبة المحفزة، كما قالت: "التغيير قادم ، سواء أعجبك ذلك أم لا".

هيلارى كلينتون
هيلارى كلينتون

 

حصلت الناشطة السويدية الشابة جريتا ثونبرج على لقب شخص العام لعام 2019 ، من مجلة "تايم" لتعتبر أصغر من تلقى هذا اللقب.

ألهمت الناشطة البالغة من العمر 16 عامًا الإضرابات المدرسية لحركة المناخ بعد ذهابها وحدها إلى البرلمان السويدي فى أيام الجمعة، وكانت تحمل لافتة مكتوب عليها "الإضراب المدرسى للمناخ" عندما كان عمرها 15 عاما، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

 

جريتا
جريتا

 

 

 

 


جريتا ثونبرج

قضايا المناخ

ناشطة سويدية

تايم

شخصية العام

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