موجز الحوادث.. الداخلية تعالج سجناء وتستخرج بطاقتين لمسن وزوجته بمنزلهما

نشر قسم الحوادث، بموقع اليوم السابع، اليوم الأربعاء، عددا من أخبار فعاليات المحاكم والأجهزة الشرطية، بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة، نرصد أبرزها فى السطور التالية:

صور .. الداخلية تعالج السجناء المرضى بقواقل طبية متخصصة

"الداخلية" تستخرج بطاقتين رقم قومى لمسن وزوجته بمنزلههما.. صور

الحكم على 44 متهما بتهمة الانضمام لداعش 27 يناير المقبل

فيديو.. شلل مرورى على كوبرى 6 أكتوبر اتجاه المهندسين

المشدد 5 سنوات لعاطل بتهمة حيازة سلاح نارى فى الساحل

القبض على مسنة متهمة بقتل حفيدة زوجها فى أطفيح

السجن المشدد 10 سنوات لمتهمين بسرقة سائق بالإكراه فى السلام

تأجيل محاكمة 12 متهما بتهمة الانضمام لداعش إلى جلسة 15 ديسمبر

تأجيل محاكمة 7 متهمين بقتل مواطن وسحله بالسلام إلى 9 فبراير

تأجيل محاكمة متهم بتزوير محررات رسمية بالتجمع لـ15 يناير المقبل

حجز صاحب شركة ضبط بحوزته 698 قطعة ألعاب نارية محظورة فى عابدين

تأجيل محاكمة متهمين بقتل مواطن وتزوير محررات رسمية بالنزهة لـ 12 يناير

تجديد حبس عصابة تجميع مدخرات العاملين بالخارج من خلال كروت الصراف الآلى

تأجيل محاكمة 17 متهما بقتل مواطن واستعراض القوة بالسلام لـ11 فبراير

ضبط 3 أطنان دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل مجزر فى كرداسة