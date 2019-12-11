مصرع ربة منزل إثر اشتعال النيران فى مسكنها بالغربية

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطاراً من اللواء إيهاب عطية رئيس المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى الرائد توفيق شهوان رئيس مباحث مركز طنطا بوصول سيدة تدعي " م س ا " متاثرة بحروق من الدرجة الأولى، وتم احتجازها بمستشفى طنطا الجامعى .

على الفور انتقل ضباط المباحث الجنائية وتم القاء القبض على زوجها ويدعى " السيد ج "، وجارى إجراء التحقيق معه لمعرفة سبب ارتكابه الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة .