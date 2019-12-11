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مصرع ربة منزل إثر اشتعال النيران فى مسكنها بالغربية

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 05:21 م
مصرع ربة منزل إثر اشتعال النيران فى مسكنها بالغربية جثة - أرشيفية
الغربية محمد طارق

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لقيت سيدة مصرعها اليوم، وذلك إثر اشتعال النيران بمسكنها على يد زوجها بقرية سبرباى التابعة لمركز طنطا ، لوجود خلافات بينهما .

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطاراً من اللواء إيهاب عطية رئيس المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى الرائد توفيق شهوان رئيس مباحث مركز طنطا بوصول سيدة تدعي " م س ا " متاثرة  بحروق من الدرجة الأولى، وتم احتجازها بمستشفى طنطا الجامعى .
 
على الفور انتقل ضباط المباحث الجنائية وتم القاء القبض على زوجها ويدعى " السيد ج "، وجارى إجراء التحقيق معه لمعرفة سبب ارتكابه الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة .
 

 


مصرع سيدة

سبرباي

حريق سيدة

طنطا

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