ترعة "أم غميق" مصدر للتلوث بقريتى كفر خضر والجبالية بطنطا.. والأهالى يستغيثون

الغربية – عادل ضرة

تعانى قريتى كفر خضر وكفر الجبالية التابعتين لمركز طنطا بمحافظة الغربية، من كارثة بيئية حقيقية، بسبب تلوث الترعة التى تشق القرية، وإلقاء القاذورات والحيوانات النافقة بها، والتى أصبحت مرتعا للأمراض والأوبئة.

حيث تشق القريتين ترعة أم غميق، والتى استغلها المواطنون فى إلقاء مخلفات الصرف الصحى والقمامة بها للتخلص منها، كما يلقى الأهالى الحيوانات النافقة بها، مما يؤدى إلى انتشار الأمراض الكبدية والفشل الكلوى والأمراض الجلدية بين الأهالى.

واشتكى الأهالى من عدم قيام مديرية الرى بالغربية بتطهير الترعة أولا بأول فضلا عن جفاف الترعة وعدم وصول المياه لنهاياتها، مما يدفع الأهالى إلى استخدام مياه المصارف لرى المحاصيل.

وحول هذا الأمر، يقول عبد الله البهنسى من سكان قرية كفر خضر أنهم يعيشون فى كارثة بيئية منذ فترة طويله بسبب تلوث ترعة أم غميق التى تشق القرية والقرية المجاورة، والتى اصبحت مرتعا للأمراض والأوبئة التى تهدد حياتهم.

وأضاف أن القرية سقطت من اهتمامات المسئولين بداية من الوحدة المحلية أو مجلس المدينة ومديرية الري، الذين تجاهلوا شكواهم، فى تسليك الترعة وتطهيرها من القمامة والحيوانات النافقة، والتى اصبحت كابوس يؤرق عليهم حياتهم.

وأضاف أن القرية تتبع محافظة الغربية، ولكن الترعة تتبع مديرية الرى بالمنوفية، وأصبحنا حائرين بين المسئولين ولم يتدخل احد حتى الأن لانقاذنا من هذه الكارثة البيئية.

اما أحمد إبراهيم موظف، فأكد أن الترعة لا تصل إليها المياه منذ فترة طويلة، وجفت المياه منها، وتحولت إلى مقلب للقمامة والقاذورات وإلقاء الحيوانات النافقة، مضيفا أنه المياه لا تصل إلى نهايات الترعة، مما يضطر المزارعين إلى استخدام مياه المصرف فى رى الأرض، والتى تتسبب فى تلف المحاصيل، وإصابتهم بالأمراض المزمنة.

وأوضح أنهم أرسلوا العديد من شكاوى لمديرية الرى بالغربية والمنوفية، لإرسال لجان لمشاهدة الوضع السيئ الذى يحيط بهم، لكى يتحرك أى مسئول لانقاذهم من الأمراض، ولكن شكواهم لا يلتفت لها أحد وأصبحوا حائرين بين مديريتى الرى بالغربية والمنوفية.

وطالب" إبراهيم" بضرورة تدخل محافظ الغربية لانقاذ القرية من الكارثة البيئية التى تشق القرية وضرورة إرسال كراكات لتطهير الترعة، وفتح المياه لتصل إليها حتى يتمكن المزراعين من رى الأراضى بدلا من الرى بمياه الصرف الصحي.



تلوث بقريتي كفر خضر والجبالية بطنطا



تلوث بقريتي كفر خضر والجبالية بطنطا