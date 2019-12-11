مصادر يمنية: مقتل قياديين حوثيين فى قصف جوى ومدفعى بصعدة وتعز

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أفادت مصادر ميدانية يمنية اليوم الأربعاء بمقتل قياديين من ميليشيات الحوثى ومرافقيهم جراء قصف جوى ومدفعى فى محافظتى صعدة شمالى اليمن، وتعز جنوبى صنعاء.

وقالت المصادر ـ حسبما أفادت قناة ( سكاي نيوز) الاخبارية اليوم الاربعاء ـ إن قائد ‎كتيبة التدخل السريع القيادي الحوثي ‎جعفر عبد الله ‎هبره وعددا من مرافقيه، لقوا مصرعهم في قصف لمقاتلات التحالف العربي في ‎جبهة كتاف بمحافظة ‎صعدة، كما قتل القيادي محمد القعود و4 من مرافقيه إثر قصف مدفعي للجيش اليمني استهدف آلية تابعة لميليشيات الحوثي في منطقة البحابح باتجاه الربيعي.

وأضافت أن مواجهات عنيفة دارت بين قوات المقاومة الجنوبية وميليشيات الحوثي في منطقة حرز بمديرية حيفان جنوب شرقي تعز، عقب التصدي لهجوم شنته الميليشيات بهدف السيطرة على بعض المواقع في قطاع "الهجمة" و"العذير".