محافظ كفرالشيخ يتفقد المنشأت الطبية والتعليمية بمركز الرياض.. صور

كفر الشيخ _ محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، عدد من المنشأت الطبية والتعليمية وتابع مستوى الخدمات بالرياض، اليوم الأربعاء، حيث تفقد مدرسة المتنبى الابتدائية بالرغامة، بمركز الرياض، واطمئن على مستوى التلاميذ والخدمات التعليمية، حيث تفقد فصول المدرسة، ورياض الأطفال، واطلع على دفاتر التحضير، كما تفقد فناء المدرسة، ومكتب الوسائل التعليمية بالمدرسة.

وقرر المحافظ، تكريم كلاً من : رضا عبدالعزيز يونس، مدير الإدارة التعليمية بالرياض، وفاتن محمد بسيوني، مديرة مدرسة المتنى الابتدائية، وشيرين شحاته علي، معلمة اللغة العربية بالمدرسة، ولطيفة على قادومة، معلمة لغة انجليزية بالمدرسة، لإنضابطهم وحسن آداء عملهم وجهودهم فى رفع المستوى التعليمى بالمدرسة، مؤكداً على تفعيل الأنشطة الرياضية بجميع المدارس واتخاذ اللازم نحو تجهيز الملاعب بكافة أنواعها ومستلزماتها مكلفاً بمتابعة سير العملية التعليمية.قال محافظ كفرالشيخ، أن التعليم هو الركيزة الأساسية لبناء المجتمعات، وتحقيق التنمية الشاملة، وانه حريص على متابعة العملية التعليمية بمدارس المحافظة فى المدن والقرى، وبناء جيل مبدع قادر على حمل مستقبل الوطن، موجهاً بتنمية قدرات الطلاب وتوسيع مداركهم من خلال المواد والأنشطة التعليمية المختلفة

وقام محافظ كفرالشيخ، بزيارة المركز الطبى بالرياض، وتفقد جميع أقسام المركز، كما تفقد محافظ كفرالشيخ قسم الاستقبال، والعيادة الخارجية والصيدلية والقسم الداخلى بمستشفى الرياض المركزى، وقسم الحضانات بالمستشفي، والتى تضم 9 حضانات لاستقبال للحالات، من بينهم 2 احتياطى، وجهاز تنفس، مؤكدا على توفير الأدوية والمستلزمات والأدوات الطبية، وتحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين بالمستشفى.

كما تفقد محافظ كفرالشيخ، وحدة الغسيل الكلوى لمستشفى الرياض المركزى بمستشفى السلام الدولى والتى تستقبل حالات مستشفى الرياض لحين الانتهاء من أعمال إعادة انشائها وتطويرها والتى تضم 12 ماكينة غسيل و5 ماكينات إحتياطي.

وكلف المحافظ كفرالشيخ، بتكثيف المرور اليومى والرقابة على المستشفيات والوحدات الصحية بالقرى وموجها بتقديم أفضل سبل الرعاية الطبية لهم، وانتظام إجراءات الفحص الطبى وصرف العلاج، للاطمئنان على مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمرضى، والاستماع لآراء وطلبات المواطنين.

وتفقد محافظ كفرالشيخ، محطة تنقية مياه الشرب بالرياض، حيث تفقد فيها مراحل تشغيل المحطة بداية من المأخذ، وحتى عنبر الكلور، وأحواض الشبة، أحواض المروقات، وطلمبات وأحواض الغسيل، وعنبر المرشحات، ومعمل المحطة، مراحل تحاليل عينة المياه العكرة والمنتج النهائى، الى خطوط طرد وضغط المياه الى الشبكة الخارجية للخطوط الرئيسية، ثم للمشتركين، مشدداً باستمرار تحليل العينات وضمان جودة المياه طبقاً للمعدلات العالمية، مؤكدا أنه سيفاجئ المنشآت الخدمية بالزيارات دون علم أحد، للتأكد من تقديم خدمات جيدة للمواطنين وانضباط العاملين بها.

وكلف محافظ كفرالشيخ، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفرالشيخ، والعاملين بالمحطة بالإهتمام بمياه الشرب، وأخذ عينات عشوائية من المنازل بأطراف الشبكات بصفة دورية وتحليلها للوقوف على صلاحيتها بالنسبة للمواطنين طبقاً للمعايير الدولية لجودة مياه الشرب المنتجة.

كما تفقد محافظ كفرالشيخ، محطة الهجين للصرف الصحى بقرية الوزارية على مساحة 6 أفدنة، لافتا أن قدرة المحطة 10000 م2/ يوم، وأن المحطة تضم 5 روافع يضم، وتم تسليم الكهرباء والميكانيكا بالمحطة.وتفقد محافظ كفرالشيخ، غرفة التحكم الاحتياطى "الديزل " والمعمل الخاص بالمحطة، واطلع على دفاتر التسجيل وعينات التحاليل التى يتم سحبها بشكل يومي.

وقرر محافظ كفرالشيخ، تكريم المهندس عاطف فوزى حسن فرجاني، مدير محطة الهجين للصرف الصحى بقرية الوزارية، لمجهوداته فى المحطة فى أول لقاء للمواطنين.وتفقد محافظ كفرالشيخ، أيضا الموقف العمومي، مكلفا بحصر عدد السيارات والباكيات المتواجدة وسبب عدم استغلالها، وعمل تقرير عن حالة الموقف والعرض لإستغلاله بالشكل الآمثل.شدد محافظ كفرالشيخ، برفع الإشغالات والنظافة ورفع المخلفات والقمامة أول بأول، والتواصل مع المواطنين، وصيانة أعمدة الإنارة ورد الشئ لأصله، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما زار محافظ كفرالشيخ، الجمعية الزراعية بالثابت بمركز الرياض، مكلفا وكيل وزارة الزراعة بالتأكد من حصول المزارعين على حصة السماد ومسلتزمات الإنتاج فى موعدها، وتقديم التوعية اللازمة لهم ورعاية صغار المزارعين لتحقيق التنمية الزراعية، ومناقشة المشاكل والمعوقات التى تواجه الجمعية والفلاحين والعمل على إزالتها.



جولة محافظ كفر الشيخ (1)



جولة محافظ كفر الشيخ (2)



جولة محافظ كفر الشيخ (3)



جولة محافظ كفر الشيخ (4)



جولة محافظ كفر الشيخ (5)