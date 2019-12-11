محافظ جنوب سيناء يستقبل مدير إحدي شركات السياحة العالمية

جنوب سيناء- فايزة مرسال

استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، بحضور المهندسة إيناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء، مدير إحدي شركات السياحة العالمية ووفدا مرافق له حيث استعرض مدير الشركة خطط الشركة المستقبلية،بشأن تنشيط الحركة السياحية بشرم الشيخ ،ومضاعفة اعداد الوصول القادمة الي شرم الشيخ خاصة السوق الألماني ،والعمل علي زيادة الاعداد الوافدة الي شرم الشيخ من السوق الفرنسي، الذي من المقرر أن تصل أول رحلة طيران شارتر منه الي مطار شرم الشيخ يوم 20 من شهر ديسمبر الجاري بالإضافة للاهتمام بأسواق سياحية أخري مثل السوق البولندي والروماني والارميني.

كما ناقش المحافظ مع مدير الشركة بعض المشكلات والمعوقات التي قد تعيق التدفق السياحي الي شرم الشيخ ووعد بمناقشة مقترحات لحلول تلك المشكلات وازالة المعوقات بعد العرض علي الجهات المعنية والمتخصصة.

فى سياق أخر قام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بمكتبه بشرم الشيخ بحضور المهندسة ايناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء، ومحمد فتحي مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة وعمرو عبد الحميد والد اللاعبتين، بتكريم اللاعبة جاسمين عمروعبد الحميد سن 8 سنوات لحصولها علي المركز الثالث "كاتا" واللاعبة فيروز عمرو عبد الحميد سن 10 سنوات لحصولها علي المركز الرابع " قتال " من لاعبات فريق نادي شرم الشيخ الرياضي الاجتماعي وذلك ببطولة " جومل" الودية للكارتيه والتي اقيمت بروسيا البيضاء في الفترة من 17 الي 22 اكتوبر 2019 حيث قام المحافظ بتقديم شهادات تقدير ومكافآت ماليه تقديرا وتشجيعا لهن.



