محافظ جنوب سيناء : توفير 20 الف طائر مختلف في مزارع الدواجن

جنوب سيناء- فايزة مرسال

ترأس اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور اللواء نادر حنفي عشماوي السكرتير العام للمحافظة، والمحاسب فوزي همام السكرتير العام المساعد ،واللواء هاني ثناء مساعد مدير أمن جنوب سيناء ،والنائب غريب حسان والنائب نور سلامة عضوي مجلس النواب .

وتصدر جدول أعمال الاجتماع استعدادات المحافظة، لاستضافة منتدى شباب العالم الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ في الفترة من 14 ل 17 ديسمبر الجاري، بجانب عرض أبرز أنشطة المحافظة خلال الشهر الماضي، وطرح أهم القضايا والأنشطة لاتخاذ اللازم تجاهها.

واكد المحافظ، أن تجديد ثقه القيادة السياسية هي فرصه لاستكمال المسيرة والانجازات التي بدأناها جميعا ،ولدينا خطه طموحه من أجل المحافظة ومدنها ويجب علي الجميع بلا استثناء علي مواصلة العمل الدؤوب، والحفاظ علي ما وصلنا اليه من انجازات ،والعمل علي تطويرها وتحديثها ،والعمل علي تحقيق امالنا وأحلامنا ،وكذلك اعضاء مجالس النواب بالمحافظة في خدمه المواطن في جنوب سيناء .

وشدد المحافظ علي ضرورة العمل بأسلوب طرق الابواب لجميع الوزارات الخدمية ومطالبتهم باستمرار الحصول علي ما يحتاجه الجهاز التنفيذي بالمحافظة ، مضيفا أن احلامنا كبيرة ومطالبنا كثيرة ونحاول باستمرار في خلق فرص عمل لأولادنا والذي سيتم قريبا من خلال المدن الصناعية بالمحافظة في الموافقة علي انشاء مصانع في عدد من المجالات المختلفة بالمدينة الصناعية بمدينه ابوزنيمه .

كما استعرض المحافظ مجهودات الزراعة وتوفير نحو 20 ألف طائر مختلف في مزارع الدواجن بالعاصمة طور سيناء ،وكذلك توفير نحو 16 الف فدان في زراعه الزيتون بمدن راس سدر وطور سيناء وكذلك المنحل والمزارع السمكية .

كما شدد المحافظ ،علي ضرورة المشاركه لجميع الهيئات والجهات الحكومية بالمحافظة ،نحو خدمة التحول الرقمي لـ 408 منشأة حكومية عن طريق خطوط الفايبر ،ليكون بداخل كل منشأة شبكة داخلية مؤمنة بشبكة الإنترنت (vpn) يتم ربطها بالمحافظة، وذلك خلال أشهر قليله للتيسير علي المواطنين وتوفير الجهد وتعب التنقل من القرى والوديان البعيدة والمدن، وسرعة قضاء خدمات المواطنين المختلفة.

وأكد محافظ جنوب سيناء، أنه تم تنظيم حملات توعية للسائقين بمدينة شرم الشيخ لحسن معاملة السياح خلال جولاتهم السياحية بالمدينة وضيوف منتدي شباب العالم ٢٠١٩، المقرر انطلاقة بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من ١٤إلي ١٧ من ديسمبر الجاري .

كما اعتمد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، 4 نماذج عقود المتقدمين لتقنين أوضاعهم "أراض سكنية" بمدينة ابورديس، ليصل إجمالي ما جرى توقيعه حتى الآن 22 عقدا، طبقا لقانون 48 لسنة 2017 وسيجرى توقيع وتسليم العقود لمستحقيها طبقا لاستكمال الإجراءات الخاصة بالتقنين ، مشددا على سرعة الانتهاء من جميع إجراءات تقنين الأوضاع بجميع مدن المحافظة.



