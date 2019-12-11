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محافظ بني سويف يناقش معايير الجودة بمشروع تحويل مستشفى 24 سرير لمستشفى مركزى

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 06:03 م
محافظ بني سويف يناقش معايير الجودة بمشروع تحويل مستشفى 24 سرير لمستشفى مركزى جانب من اللقاء
بني سويف أيمن لطفي

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التقى الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، أعضاء لجنة وزارة الصحة المختصة بالمراجعة الفنية ومعايير الجودة لمستشفى الـ 24 سرير الجاري تأهيلها إنشائيا ودعمها بالأجهزة الطبية لتحويلها لمستشفى مركزي (ب) ،لتقديم خدمة صحية متكاملة للمواطنين بمنطقة شرق النيل ، حيث حضر الاجتماع كل من : الدكتورة حنان قنديل إدارة مكافحة العدوى بالوزارة ، والدكتور مصطفى محمد  – إدارة الرعاية العاجلة ، والدكتور محمد صلاح قطاع الطب العلاجي ،والدكتور أحمد بغدادي مدير ادارة الطب العلاجي بمديرية الصحة ، والدكتور محمود حسين – الطوارئ والرعاية الحرجة العاجلة ، والدكتور سالي الخولي – إدارة الطب العلاجي بالمديرية. 

 وأشاد محافظ بني سويف ، بسرعة الاستجابة من وزارة الصحة عقب تواصله على خلفية الزيارة الميدانية لمشروع تطوير المستشفى  ، وتواصل عقب الجولة بالوزارة والتي أرسلت هذه اللجنة،حيث قامت بتفقد المشروع  ، وتضمن تقريرها التأكيد على ملاحظات المحافظ ، بجانب إضافة غرفة عمليات أخرى بما يسهم في تقديم خدمة طبية وعلاجية أفضل. 

وأكد المحافظ  على أهمية تلافي  الملاحظات الخاصة بمعايير الجودة ومكافحة العدوي ،للبدء في تركيب الأجهزة الطبية، ودخول المستشفى الخدمة ، مشددا على أهمية المستشفى التي تعد الوحيدة التي ستوفر خدمة صحية متكاملة لأهالي شرق النيل ،مؤكدا على أن الالتزام بمعايير الجودة يضمن استمرارية تشغيلها بالكفاءة المطلوبة. 

  يذكر أن المحافظ تفقد منذ ايام  مشروع تأهيل وتحويل مستشفى الـ 24 سرير بمدينة بني سويف شرق النيل إلى مستشفى مركزي(ب)، والذي يتم تنفيذه عن طريق المساهمة المجتمعية تنفيذا لبروتوكول موقع بين مديرية الصحة وإحدى الشركات ،وتقوم المحافظة من خلال مديرية الصحة بأعمال التأهيل والتجهيزات الفنية والهندسية اللازمة قبل تركيب الأجهزة الطبية ،ويجري حاليا تنفيذ  أعمال التطوير ورفع الكفاءة والتي تشمل التأثيث وتجهيز غرف عمليات النساء والتوليد ،قسم للحضانات الذي يحتوي على 16 حضانة،و6عيادات خارجية (جلدية ،باطنة،نساء وتوليد ،أطفال،جراحة)،وعناية مركزة ومعامل تحاليل وأجهزة ومستلزمات طبية ومنظومة الحماية المدنية ، لتقديم خدمة صحية متكاملة لأهالي شرق النيل.

 


بني سويف

محافظ بني سويف

وزاره الصحه

المستشفى المركزي

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