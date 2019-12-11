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محافظ الدقهلية يعتمد جداول امتحانات التيرم الأول لمراحل التعليم.. تعرف عليه

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 10:34 ص
محافظ الدقهلية يعتمد جداول امتحانات التيرم الأول لمراحل التعليم.. تعرف عليه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
الدقهلية ــ شريف الديب

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اعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لمراحل التعليم الابتدائي والاعدادي والثانوي، بحضور المهندس علي عبد الرؤف وكيل وزارة التربية والتعليم.

 

وأوضح محافظ الدقهلية، أن الامتحانات ستبدأ يوم السبت الموافق 4/1/2020 للصف الثالث والرابع والخامس الابتدائي، ويوم السبت الموافق 11/1/2019 للصف السادس الابتدائي والأول والثاني الإعدادي.

 

وأضاف محافظ الدقهلية أن امتحانات اتمام مرحلة التعليم الأساسي تبدأ يوم الخميس الموافق 16/1/2020 أما امتحانات الصف الأول الثانوي العام والفني تسير بالتوازي مع مواعيد الامتحانات السابقة

 

ووجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بضرورة توفير المناخ الملائم لأداء الامتحانات وأن تتوفر فيها الشفافية والنزاهة التي تضمن تحقيق المستوى المستحق لكل طالب.

 

وصرح وكيل وزارة التربية والتعليم بأنه سيؤدي التلاميذ الامتحانات على مستوى 17 إدارة تعليمية تضم3501 مدرسة على مستوى المحافظة.

جداول امتحانات التيرم الأول (1)
 
جداول امتحانات التيرم الأول (2)
 
جداول امتحانات التيرم الأول (3)
 
جداول امتحانات التيرم الأول (4)
 
جداول امتحانات التيرم الأول (5)
 
جداول امتحانات التيرم الأول (6)
 
جداول امتحانات التيرم الأول (7)
 
جداول امتحانات التيرم الأول (8)
 
جداول امتحانات التيرم الأول (9)
 
جداول امتحانات التيرم الأول (10)
 
جداول امتحانات التيرم الأول (11)

الدقهلية

جدول امتحانات نصف العام

امتحانات نصف العام

تعليم الدقهلية

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