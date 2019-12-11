سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 10:51 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الإسكندرية : نحتاج لتضافر جميع الجهات في مواجهة الملفات

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 06:05 م
محافظ الإسكندرية : نحتاج لتضافر جميع الجهات في مواجهة الملفات جانب من اللقاء
الإسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، بمكتبه، وفدا من دير "مارى مينا" و"بيت العائلة" و"المجلس الملى" بالإسكندرية، لتهنئة المحافظ على توليه منصبه كمحافظ للإسكندرية.

كان الوفد بحضور نيافة الأنبا كيرلس أڤامينا رئيس دير مارى مينا، ونيافة الأنبا هرمينا أسقف وسط، والأب القس أبرآم إميل وكيل قداسة البابا بالإسكندرية، والأب بولس عوض أمين مساعد بيت العيلة، ونادر مرقص سكرتير المجلس الملى ومسئول العلاقات العامة.

وأعرب المحافظ عن سعادته بتهنئة الوفد الكنائس، مؤكدا على أهمية روح التعاون ،والتكاتف بين جميع الجهات لمساعدة التنفيذيين ،فى الملفات التى تمس الشارع السكندرى فى سبيل تقدم الوطن ورفعة شأنه.

وأشار الشريف، إلى أنه منذ توليه منصبه كمحافظ للإسكندرية عكف على دراسة العديد من الملفات بملف النظافة والمبانى المخالفة، والإزلالات وغيرها من الملفات التى تهم المواطن السكندري. بالإضافة إلى قيامه بالعديد من الجولات الميدانية، على مستوى الأحياء للوقوف على كافة التحديات على أرض الواقع، مؤكدا أن أمامنا تحديات كبيرة، وتحتاج إلى تضافر جميع الجهات والتكاتف معا للوصول إلى حلول غير تقليدية لمواجهة تلك التحديات، والعمل على إرجاع الإسكندرية إلى سابق عهدها كعروس للبحر الأبيض المتوسط.

 

 


الاسكندرية

محافظ الاسكندرية

دير مارمينا

بيت العائلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
محمد إمام قبل أيام من عرض فيلمه "لص بغداد": "اللى جاى ملوش زى"

محمد إمام قبل أيام من عرض فيلمه "لص بغداد": "اللى جاى ملوش زى"

أسعار الذهب ترتفع فى مصر.. وعيار 21 يسجل 662 جنيها للجرام

أسعار الذهب ترتفع فى مصر.. وعيار 21 يسجل 662 جنيها للجرام

مى سليم وأشقائها "آل حمدان" يستعرضن مواهبهن فى فيديو جديد

مى سليم وأشقائها "آل حمدان" يستعرضن مواهبهن فى فيديو جديد

كاس العالم للاندية.. السد يتجاوز عقبة هينجين ويتأهل لمواجهة مونتيري "فيديو"

كاس العالم للاندية.. السد يتجاوز عقبة هينجين ويتأهل لمواجهة مونتيري "فيديو"

رسالة حب من محمد الشرنوبى لخطيبته راندا رياض.. تعرف عليها

رسالة حب من محمد الشرنوبى لخطيبته راندا رياض.. تعرف عليها

صور.. "نسر" الاهلي يُحلّق فوق قمة الدوري بثلاثية في دجلة

صور.. "نسر" الاهلي يُحلّق فوق قمة الدوري بثلاثية في دجلة

فيفي عبده تعود بفيديو رقص جديد والجمهور: نورتي الدنيا وعسل يا فوفا

فيفي عبده تعود بفيديو رقص جديد والجمهور: نورتي الدنيا وعسل يا فوفا

سعد الحريرى يكشف عن خطته لخروج لبنان من مأزقها الاقتصادى

سعد الحريرى يكشف عن خطته لخروج لبنان من مأزقها الاقتصادى

اليوم السابع: مصر واجهت مخاطر حرب أهلية فى 2013

اليوم السابع: مصر واجهت مخاطر حرب أهلية فى 2013

القائمة الكاملة لجوائز الـ SAG لعام 2020.. Game of thrones أفضل مسلسل تليفزيوني وبيتر دينكلينج أفضل ممثل رئيسي.. وكوينتن ترانتينو ومارتن سكورسيزي يتنافسان على الصدارة و Avengers VS Joker في الأعمال السينمائية

القائمة الكاملة لجوائز الـ SAG لعام 2020.. Game of thrones أفضل مسلسل تليفزيوني وبيتر دينكلينج أفضل ممثل رئيسي.. وكوينتن ترانتينو ومارتن سكورسيزي يتنافسان على الصدارة و Avengers VS Joker في الأعمال السينمائية

صور.. محمد الشرنوبى يحتفل بخطوبته على راندا رياض فى "جو عائلى"

صور.. محمد الشرنوبى يحتفل بخطوبته على راندا رياض فى "جو عائلى"

البابا تواضروس يجيب عن أخطر الأسئلة فى حوار لـ اليوم السابع: مصر تشهد نهضة غير مسبوقة.. أقدم شهادتى عن بلدنا بكل ضمير للرؤساء الأجانب.. ابتعثنا "مطران" يصلى لأولادنا بالسعودية وبناء كنيسة فى السعودية ليس بعيدا

البابا تواضروس يجيب عن أخطر الأسئلة فى حوار لـ اليوم السابع: مصر تشهد نهضة غير مسبوقة.. أقدم شهادتى عن بلدنا بكل ضمير للرؤساء الأجانب.. ابتعثنا "مطران" يصلى لأولادنا بالسعودية وبناء كنيسة فى السعودية ليس بعيدا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة