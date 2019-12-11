محافظ الإسكندرية : نحتاج لتضافر جميع الجهات في مواجهة الملفات

الإسكندرية جاكلين منير

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، بمكتبه، وفدا من دير "مارى مينا" و"بيت العائلة" و"المجلس الملى" بالإسكندرية، لتهنئة المحافظ على توليه منصبه كمحافظ للإسكندرية.

كان الوفد بحضور نيافة الأنبا كيرلس أڤامينا رئيس دير مارى مينا، ونيافة الأنبا هرمينا أسقف وسط، والأب القس أبرآم إميل وكيل قداسة البابا بالإسكندرية، والأب بولس عوض أمين مساعد بيت العيلة، ونادر مرقص سكرتير المجلس الملى ومسئول العلاقات العامة.

وأعرب المحافظ عن سعادته بتهنئة الوفد الكنائس، مؤكدا على أهمية روح التعاون ،والتكاتف بين جميع الجهات لمساعدة التنفيذيين ،فى الملفات التى تمس الشارع السكندرى فى سبيل تقدم الوطن ورفعة شأنه.

وأشار الشريف، إلى أنه منذ توليه منصبه كمحافظ للإسكندرية عكف على دراسة العديد من الملفات بملف النظافة والمبانى المخالفة، والإزلالات وغيرها من الملفات التى تهم المواطن السكندري. بالإضافة إلى قيامه بالعديد من الجولات الميدانية، على مستوى الأحياء للوقوف على كافة التحديات على أرض الواقع، مؤكدا أن أمامنا تحديات كبيرة، وتحتاج إلى تضافر جميع الجهات والتكاتف معا للوصول إلى حلول غير تقليدية لمواجهة تلك التحديات، والعمل على إرجاع الإسكندرية إلى سابق عهدها كعروس للبحر الأبيض المتوسط.