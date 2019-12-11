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كيف يمكن للنحل أن يساعد فى خفض ضغط الدم؟ دراسة توضح

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 11:41 ص
كيف يمكن للنحل أن يساعد فى خفض ضغط الدم؟ دراسة توضح النحل
كتب بيتر إبراهيم

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كشفت دراسة علمية حديثة أن غسول الفم المصنوع من مادة يستخدمها النحل لمقاومة عوامل البيئة، يمكن أن تساعد فى مكافحة ارتفاع ضغط الدم وأمراض اللثة.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أوضح الباحثون أن  المكون الرئيسي هو "دنج"، مادة شمعية تنتجها النحل لإغلاق خلاياها ضد المطر والمتسللين، ومنذ فترة طويلة يستخدم في الطب لصفاته المطهرة الطبيعية.

وتشير الأبحاث التى أجرتها جامعة بليموث الآن إلى أن "دنج" يمكنه خفض ضغط الدم، ويقوم بذلك عن طريق تشجيع نشاط وحجم البكتيريا الموجودة بشكل طبيعي في الفم ، والتى تحول النترات فى الغذاء إلى نتريت ، وهو مركب يوسع الأوعية الدموية ويخفض ضغط الدم.

وقال الدكتور "راؤول بيسكوس" ، الذى يختبر غسول الفم على 50 متطوعًا في جامعة بلايموث: "نعلم أن تكوين البكتيريا عن طريق الفم ونشاطها مهم جدًا في الحفاظ على ضغط الدم عند المستويات الطبيعية".

ويدرس الفريق أيضًا ما إذا كان غسول الفم الذي يحتوي على البروبوليس يمكن أن يساعد في مكافحة أمراض اللثة، بعد أن أوضحت الأبحاث السابقة أنه يمكن ذلك.

ويعانى نحو 16 مليون بريطاني من ارتفاع في ضغط الدم ، والذي إذا ترك دون علاج ، يمكن أن يزيد ثلاثة أضعاف احتمالات الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

ويمكن أن يثبت العلاج الجديد أنه بديل سهل الاستخدام، حيث يتكون دنج النحل من مزيج من اللعاب وشمع النحل والمواد التي تم حصادها من النباتات، وتُستخدم المادة اللزجة البنية المستخدمة في بناء والحفاظ على خلايا النحل في قتل الحشرات وتحمي مشط العسل من المطر وتُبعد الغزاة المحتملين.


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