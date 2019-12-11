سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 10:47 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

قرية 30 يونيو عمرها عام.. إنشاء كوبرى ومحطة مياه ورصف الطرق أبرز مطالب الأهالى

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 06:00 ص
قرية 30 يونيو عمرها عام.. إنشاء كوبرى ومحطة مياه ورصف الطرق أبرز مطالب الأهالى قرية 30 يونيو
الإسماعيلية – جمال حراجى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرية 30 يونيو من أحدث القرى التابعة لمدينة القصاصين، حيث صدر قرار إنشاء القرية عام 2018 ويبلغ تعداده 15 ألف نسمة ويتبعها أكثر من 20 تابعا، ويشكو أهالى قرية 30 يونيو من عدم توفر الخدمات الأساسية من مياه شرب وصرف صحى وكهرباء، بالإضافة إلى عدم وجود مقر للوحدة المحلية الجديدة.

15  

ألف نسمة

يقول محمد عبدالرحمن أحد أهالى القرية أن أكثر من 15 ألف نسمة هم تعداد قرية 30 يونيو يحلمون بطريق جيد يمشون علية وخاصة أن معظم الطرق حالتها سيئة ول تصلح لمرور السيارات والمشاة.

إنشاء كوبرى

ويطالب حسن سالمان بإنشاء كوبرى على مدخل أبوعليان والسويدات لخدمة الأهالى وتوفير وسائل مواصلات للقرية من القصاصين والعكس وهذا الأمر يجعل الانتقال من وإلى القرية فى غاية الصعوبة.

محطة مياه شرب

ويشيرمحمد عليان إلى أن القرية لا يوجد بها محطة مياه شرب وننتظر الانتهاء من محطة مياه التل الكبيرأوالقصاصين ويعتمد الأهالى فى معظم التوابع على استخدام المياه الجوفية والآبار، وحتى التوابع التى توجد بها خطوط مياه فهى قديمة ومتهالكة ولا يمكن أن تتحمل ضغط المياه فيحدث انفجار فى بعض الأماكن وتنقطع المياه لفترات طويلة، لذلك نطالب المسئولين بتطوير شبكات مياه الشرب القديمة وإنشاء خطوط جديدة للتوابع التى لا يوجد بها مياه

مكتب تموين

ويؤكد أحمد منصور أن الفرية لا يوجد بها مكتب تموين والوحدة الصحية تعانى من غياب الأطباء وعدم وجود أى إمكانيات، مما يضطر المواطن للانتقال إلى خارج القرية فى حالة المرض أو العلاج وليس أمامه إلا مستشفى القصاصين أوالتل الكبير، وتوجد مشاكل أخرى خاصة بشبكات الكهرباء والأعمدة القديمة والمحولات المتهالكة.

خطوط الانحدار

ويضيف أسامة عبد الصبور أن هناك تباطىء فى الانتهاء من شبكة الصرف الصحى وبعض المناطق حتى الآن لم يتم الإنتهاء من عمل خطوط الإنحدار لتوصيل الصرف الصحى للمنازل ومازال المشروع متوقف.

2

مليون جنيه

ومن جانبه أوضح المحاسب محمد ضياء رئيس الوحدة المحلية لقرية 30 يونيو أن الوحدة المحلية للقرية رغم حداثتها وقلة الإمكانيات إلا إننا نسعى لحل مشكلات المواطنين بالتنسيق مع مدينة القصاصين، حيث تم افتتاح مكتب بريد القرية بتكلفة 2 مليون جنيه عن طريق هيئة البريد وتم إنارة عدد كبير من الأعمدة وتركيب لمبات وتطوير المحولات وتجديد وإحلال 3 آلاف متر سلك كهرباء معزول بمنطقة الكريمات ضمن خطة شبكة كهرباء القصاصين، بالإضافة إلى خطة رصف للشوارع الداخلية بالقرية ورفع القمامة بشكل دورى وتطوير الشوارع وتوسعتها وإزالة التعديات على الطرق وخاصة فى المناطق الزراعية.

 

مقر خاص للوحدة المحلية

وتابع رئيس القرية أنه جارى إنشاء مقر خاص للوحدة المحلية بعد توفر الأرض التى سيقام عليها مقر الوحدة والانتقال من مقر التضامن الاجتماعى الذى نعمل به حاليا إلى المقر الجديد بعد الانتهاء منه قريبا، كما تم افتتاح مدرسة إعدادية جديدة بمنطقة العوايضة ضمن خطة الأبنية التعليمية بالمحافظة.

1- إنشاء خطوط الإنحدار
1- إنشاء خطوط الإنحدار

 

2- أستكمال مشروع الصرف الصحى بالقرية
2- أستكمال مشروع الصرف الصحى بالقرية

 

3- رفع القمامة
3- رفع القمامة

 

4- إزالة التعديات
4- إزالة التعديات

 

5- تطوير الطرق الداخلية
5- تطوير الطرق الداخلية

 

6- رفع الرتش والقمامة
6- رفع الرتش والقمامة

 

7- سيارات الوحدة المحلية لرفع القمامة
7- سيارات الوحدة المحلية لرفع القمامة

 

8- تمهيد الطرق الداخلية
8- تمهيد الطرق الداخلية

 

9- إعادة الرصف للطرق
9- إعادة الرصف للطرق

 

10 - توسعة الشوارع ورصفها
10 - توسعة الشوارع ورصفها

 


الاسماعيليه

اخبار الاسماعيليه

قرى الاسماعيليه

القرى الاكثر احتياجا

قريه 30 يونيو

مدينة القصاصين بالاسماعيليه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
عطل مفاجئ بمحطة عبدة باشا فى الخط الثالث للمترو نتيجة فصل التيار الكهربائى

عطل مفاجئ بمحطة عبدة باشا فى الخط الثالث للمترو نتيجة فصل التيار الكهربائى

فيديو.. انتظام المرور أعلى كوبرى أكتوبر من الإسعاف إلى المهندسين

فيديو.. انتظام المرور أعلى كوبرى أكتوبر من الإسعاف إلى المهندسين

الرئيس السيسى يصل مقر انعقاد منتدى أسوان للسلام والتنمية فى أفريقيا

الرئيس السيسى يصل مقر انعقاد منتدى أسوان للسلام والتنمية فى أفريقيا

"الصحة" تكشف نسب جرعات التطعيم بمصل الأنفلونزا للصغار والكبار

"الصحة" تكشف نسب جرعات التطعيم بمصل الأنفلونزا للصغار والكبار

الأرصاد: اليوم طقس دافئ على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 21 درجة

الأرصاد: اليوم طقس دافئ على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 21 درجة

انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق المصرية إلى 1.5 جنيه للكيلو

انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق المصرية إلى 1.5 جنيه للكيلو

شاهد.. شركة عقارات أمريكية تمنح موظفيها 10 ملايين دولار مكافأة تحقيق التارجت

شاهد.. شركة عقارات أمريكية تمنح موظفيها 10 ملايين دولار مكافأة تحقيق التارجت

التعليم: إصدار ضوابط الامتحان الإلكترونى للثانى الثانوى وتعميمها للمديريات

التعليم: إصدار ضوابط الامتحان الإلكترونى للثانى الثانوى وتعميمها للمديريات

انخفاض أسعار الموز بسوق الجملة بأكتوبر.. البلدى يبدأ من 5 جنيهات

انخفاض أسعار الموز بسوق الجملة بأكتوبر.. البلدى يبدأ من 5 جنيهات

خطة وكالة الفضاء المصرية لإطلاق عدة أقمار صناعية خلال الـ10 سنوات المقبلة

خطة وكالة الفضاء المصرية لإطلاق عدة أقمار صناعية خلال الـ10 سنوات المقبلة

سيدة تطالب طليقها بـ30 ألف جنيه نفقة ترفيه لطفلها بمحكمة الأسرة

سيدة تطالب طليقها بـ30 ألف جنيه نفقة ترفيه لطفلها بمحكمة الأسرة

أستاذ علوم سياسية يكشف: نواب بالكونجرس يفتحون ملف حظر نشاط جماعة الإخوان

أستاذ علوم سياسية يكشف: نواب بالكونجرس يفتحون ملف حظر نشاط جماعة الإخوان

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة