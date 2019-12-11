قائد الجيش الباكستانى والمفوض البريطانى الجديد يناقشان الأمور ذات الاهتمام المشترك

ا.ش.ا

بحث قائد الجيش الباكستانى الجنرال قمر جاويد باجوا، مع المفوض السامي البريطاني لدى باكستان المعين حديثًا كريستيان تيرنير، بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وقال المدير العام للعلاقات العامة التابعة للجيش الباكستاني الجنرال آصف غفور - في بيان أوردته قناة "جيو نيوز" الباكستانية، اليوم الأربعاء، "أن الجنرال باجوا رحب بتيرنير في باكستان وتمنى له التوفيق في مهمته بالبلاد، كما ناقش الجانبات الأمور المتعلقة بالمصالح المشتركة بين البلدين خلال الاجتماع الذي جمعهما بالمقر العام لإدارة الجيش".

وكان تيرنير قد تولى منصبه الجديد أول أمس الإثنين، خلفًا لتوماس درو.