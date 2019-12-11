سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 10:41 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

علامات تدل أنك تتناول أملاح كتير فى طعامك.. خلى بالك

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 09:00 ص
علامات تدل أنك تتناول أملاح كتير فى طعامك.. خلى بالك الملح
كتبت فاطمة خليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الملح من الأطعمة التى يجب التقليل منها قدر الإمكان، لأن الكثير من الأملاح يلحق الضرر بجسمك ويصيبك بارتفاع ضغط الدم وغيرها من الأمراض، فى هذا التقرير نتعرف على أعراض وعلامات تدل على أنك تتناول الكثير من الأملاح فى طعامك وتحتاج لعمل ديتوكس لجسمك، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

الملح هو الشيء الوحيد الذي يمكن أن يتسلل إلى نظامك الغذائي بأسرع الطرق دون أن تدرك، وقد ينبهك جسمك أنك تتناول كميات كبيرة من الأملاح بعلامات صامتة يجب أن تكون على دراية بها لتزيل السموم الزائدة والأملاح.

علامات تدل أنك تتناول أملاح كتير فى طعامك
 

الشعور بالعطش الدائم
 

قد يجعلك تناول الملح أو إدمانك له تعاني من متلازمة جفاف الفم، حيث يمكن للصوديوم الزائد أن يعيق توازن السوائل في الجسم وبالتالي يجبرك على مواجهة مشاكل رطوبة الجسم، فالشعور بالعطش إن إشارة واضحة إلى أن الجسم يحتاج إلى المزيد من العناصر الغذائية المرطبة وتقليل الملح.

الصداع المستمر والمزمن
 

إذا كان لديك صداع خفيف ومزمن يؤثر عليك منذ فترة من الزمن، فقد يكون ذلك علامة على أنك بحاجة إلى مراقبة كمية الملح التى تتناولها، في أغلب الأحيان، يمكن أن يحدث الصداع بسبب الجفاف والذي يمكن أن يحدث عندما لا يكون لدى الجسم سوائل مرطبة مفيدة ونتيجة كثرة الأملاح.

لا تستطيع تذوق الطعام إلا بما اعتدت عليه من الملح

هذه هي واحدة من العلامات الأكثر شيوعا التي غالبا ما يتم تجاهلها، إذا كان جسمك يتكيف مع قدر معين من الملح في النظام الغذائي، فلن يتمكن من تناول كمية أقل وهذا يدل على أنك مدمن لتناول الملح، لكن الأساس هو أنه يمكنك تقليل الملح دون الإضرار بالنكهة.

تورم الجسم

يمكن أن يؤثر تناول الملح على آلية الاحتفاظ بالمياه الطبيعية في الجسم، هذا ، بدوره ، يمكن أن يدفع الجسم إلى احتباس المياه بداخله ويسبب الأمراض مثل: الوذمة ويجعلك تشعر بالتورم.

التشنج والألم

تناول الملح الزائد يمكن أن يؤدي أيضًا إلى ضرر كبير في عظامك وصحتك الهيكلية، قد يصعب على الجسم إفراز الكثير من الملح ويؤدي إلى فقد كثير من الكالسيوم، هذا ، بدوره ، يمكن أن يؤدي إلى مشاكل مزمنة مثل ضعف العظام ، التشنج والألم.


اضرار الملح

اضرار الملح الزائد

اضرار تناول الاطعمة المالحة

الافراط فى تناول الملح

اضرار الافراط فى تناول الملح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
عطل مفاجئ بمحطة عبدة باشا فى الخط الثالث للمترو نتيجة فصل التيار الكهربائى

عطل مفاجئ بمحطة عبدة باشا فى الخط الثالث للمترو نتيجة فصل التيار الكهربائى

فيديو.. انتظام المرور أعلى كوبرى أكتوبر من الإسعاف إلى المهندسين

فيديو.. انتظام المرور أعلى كوبرى أكتوبر من الإسعاف إلى المهندسين

الرئيس السيسى يصل مقر انعقاد منتدى أسوان للسلام والتنمية فى أفريقيا

الرئيس السيسى يصل مقر انعقاد منتدى أسوان للسلام والتنمية فى أفريقيا

"الصحة" تكشف نسب جرعات التطعيم بمصل الأنفلونزا للصغار والكبار

"الصحة" تكشف نسب جرعات التطعيم بمصل الأنفلونزا للصغار والكبار

الأرصاد: اليوم طقس دافئ على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 21 درجة

الأرصاد: اليوم طقس دافئ على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 21 درجة

انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق المصرية إلى 1.5 جنيه للكيلو

انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق المصرية إلى 1.5 جنيه للكيلو

شاهد.. شركة عقارات أمريكية تمنح موظفيها 10 ملايين دولار مكافأة تحقيق التارجت

شاهد.. شركة عقارات أمريكية تمنح موظفيها 10 ملايين دولار مكافأة تحقيق التارجت

التعليم: إصدار ضوابط الامتحان الإلكترونى للثانى الثانوى وتعميمها للمديريات

التعليم: إصدار ضوابط الامتحان الإلكترونى للثانى الثانوى وتعميمها للمديريات

انخفاض أسعار الموز بسوق الجملة بأكتوبر.. البلدى يبدأ من 5 جنيهات

انخفاض أسعار الموز بسوق الجملة بأكتوبر.. البلدى يبدأ من 5 جنيهات

خطة وكالة الفضاء المصرية لإطلاق عدة أقمار صناعية خلال الـ10 سنوات المقبلة

خطة وكالة الفضاء المصرية لإطلاق عدة أقمار صناعية خلال الـ10 سنوات المقبلة

سيدة تطالب طليقها بـ30 ألف جنيه نفقة ترفيه لطفلها بمحكمة الأسرة

سيدة تطالب طليقها بـ30 ألف جنيه نفقة ترفيه لطفلها بمحكمة الأسرة

أستاذ علوم سياسية يكشف: نواب بالكونجرس يفتحون ملف حظر نشاط جماعة الإخوان

أستاذ علوم سياسية يكشف: نواب بالكونجرس يفتحون ملف حظر نشاط جماعة الإخوان

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة