طقس الخليج.. أمطار رعدية على السعودية والبحرين والإمارات

تشهد منطقة دول الخليج، اليوم، طقس غير مستقر لتشهد الإمارات والسعودية والبحرين تساقط للأمطارالرعدية مع عدم وجود استقرار فى الأحوال الجوية.
وإليكم التفاصيل..
البحرين
أفادت إدارة الأرصاد الجوية في وزارة المواصلات و الاتصالات أن الطقس في البحرين اليوم سيكون غير مستقر مع تساقط أمطار قد تكون رعدية أحيانا وتصل درجة الحرارة: العظمى 23 درجة مئوية والصغرى 20 درجة مئوية.
السعودية
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم هطولاً للأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق( الشرقية ،الرياض). وسماء غائمة جزئياً إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق( نجران، جازان، عسير ،الباحة ،مكة المكرمة).
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى الإمارات أن يكون الطقس اليوم غائم مع وجود سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة على مناطق متفرقة خاصة شمال وشرق الدولة وبعض المناطق الساحلية والداخلية، وتقل السحب فى المساء والليل مع انخفاض فى درجات الحرارة.
الكويت
نهارًا
غائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة.
ليلًا
مائل للبروده والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق و تظهر بعض السحب المتفرقة.
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