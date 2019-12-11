طقس الخليج.. أمطار رعدية على السعودية والبحرين والإمارات

كتب محمد جمال

تشهد منطقة دول الخليج، اليوم، طقس غير مستقر لتشهد الإمارات والسعودية والبحرين تساقط للأمطارالرعدية مع عدم وجود استقرار فى الأحوال الجوية.

وإليكم التفاصيل..

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية في وزارة المواصلات و الاتصالات أن الطقس في البحرين اليوم سيكون غير مستقر مع تساقط أمطار قد تكون رعدية أحيانا وتصل درجة الحرارة: العظمى 23 درجة مئوية والصغرى 20 درجة مئوية.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم هطولاً للأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق( الشرقية ،الرياض). وسماء غائمة جزئياً إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق( نجران، جازان، عسير ،الباحة ،مكة المكرمة).