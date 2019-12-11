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ضبط 122 طن أسمدة مغشوشة و30 طن مبيدات مهربة خلال عام بالقليوبية

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 05:00 ص
ضبط 122 طن أسمدة مغشوشة و30 طن مبيدات مهربة خلال عام بالقليوبية مبيدات -ارشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلنت المهندسة رجاء أبو ضيف مدير الرقابة على المبيدات والمخصبات بزراعة القليوبية، تحرير 33 محضر مخالفات لأصحاب المخازن للمبيدات والأسمدة والمصانع الغير مرخصة، بالاشتراك مع الإدارة العامة للمسطحات بالقاهرة ومباحث التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية ومسطحات القليوبية ومكافحة جنوب الدلتا، وذلك منذ بداية العام الجارى وحتى الآن.

وأضافت "أبو ضيف" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه بلغ إجمالى المضبوطات خلال العام 122 طن أسمدة مغشوشة وغير مسجلة، إلى جانب ضبط 30 طن مبيدات غير مسجلة ومغشوشة ومهربة، تم ضبطها بمصنع ببنها يقوم بتقليد المنتجات المسجلة لشركات محلية وشركات عالمية كما وجد به عبوات مبيدات منتهية الصلاحية وعبوات مجهولة المصدر.

وأضافت، أنه تم ضبط مصنع بالعبور لخلط وتعبئة الأسمدة غير مرخص، وتم ضبط 2 مخزن مبيدات ومخصبات بدون ترخيص بالعبور، وتم تحرير محاضر لهم.

وأوضحت، أنه تم تكثيف الحملات على المصانع الغير مرخصة والمخازن التى ضمت أسمدة مغشوشة وغير معتمدة من قبل وزارة الزراعة، وذلك فى إطار توجيهات وزير الزراعة الدكتور عز الدين أبو ستيت، والمهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، لعدم ترك المواطن فريسة لجشع التجار والمصانع المخالفة.


اخبار القليوبية

زراعة القليوبية

الرقابة على المبيدات

الأسمدة المغشوشة

الزراعة

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