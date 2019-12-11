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ضبط وتحرير 78 مخالفة ومحضر في حملة بشوارع الأقصر

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 10:27 م
ضبط وتحرير 78 مخالفة ومحضر في حملة بشوارع الأقصر جانب من تحرير المخالفات
الأقصر – أحمد مرعى

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قاد العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، مساء اليوم الأربعاء، حملة لإزالة الإشغالات برفقة رجال فريق العمل الميداني في أعمال النظافة وإزالة الإشغالات والمخالفات التي تعوق حركة المارة وتشوه المظهر العام للشوارع والميادين والمناطق السكنية، وذلك بناءاً علي توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بضرورة الحفاظ علي النظافة العامة والتطوير للميادين والشوارع والكتل السكنية ورفع جميع الإشغالات التي تعوق حركة المواطنين، وردع كل من يحاول تشوية ذلك حرصا علي نفاذ القانون والحفاظ علي هيبة الدولة وذلك بردع كافة المخالفين.

وخرجت تلك الحملة تحت إشراف اللواء أشرف منير مساعد مدير الأمن، وقيادة المهندس يوسف محمد علي نائباً عن رئيس مدينة الأقصر، فى أماكن متفرقة بقلب المدينة، حيث نجحت في مجال شرطة المرافق عن تحرير 16 محضر إشغال طريق، و7 محاضر إدارة منشأة بدون ترخيص، و7 مضبوطات تم إيداعها بمجلس المدينة، و48 إزالات إدارية، وبلاغ إشغال طريق بنزلة الزناتي، أما في مجال إدارة شرطة مرور الأقصر فقد أسفرت الحملة عن 14 سحب رخصة مخالفات متنوعة، و13 غيابي مخالفات متنوعة، وتسليم دراجة بخارية، وجارى العمل والمتابعة في جميع المناطق بمدينة الأقصر  لإنهاء جميع الظواهر السلبية التي يتضرر منها المواطنين حرصاً على سلامتهم وإستعادة المظهر الحضاري والبيئي اللائق في مناطق مختلفة بمدينة الأقصر.

وشارك في الحملة العقيد حاتم حمدون وكيل إدارة شرطة مرور الأقصر، والمقدم أشرف أبو الفتوح مدير إدارة شرطة المرافق، والنقيب شاذلي صابر والنقيب طه النشار ضباط إدارة شرطة المرافق، وأيمن حسين رئيس حي وسط، وعصام عبد الراضي مسئول قسم الإشغالات بالإدارة الهندسية، ورئاسة حي جنوب ومشرفي وعمال الأحياء وحملة المعدات بمجلس مدينة الأقصر.

وفي مدينة إسنا قامت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة اسنا، بحملة لرفع الإعلانات الغير مرخصة بشوارع اسنا مما أسفرت عن رفع 103 لافتة وإعلان منها 35 بالكيمان و 16 بكومير 52 بالمدينة، ويأتى ذلك في إطار تعليمات محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة اسنا للسادة رؤساء القرى، بشأن إزالة جميع الاعلانات الغير مرخصة الموجودة بالشوارع وعلى أعمدة الإنارة، لما تمثله من عشوائية بالشوارع ولمحاربة فوضى الإعلانات والمعلومات المغلوطة التي تضلل المواطنين، بالإضافة إلى الحفاظ على المظهر الحضاري لشوارع المدينة وخاصة أن هناك اعلانات تقوم بسرقة التيار الكهربائي وإعلانات مكررة تحتل أعمدة الإنارة شوهت المنظر الحضاري بأهم الأماكن الحيوية بالشوارع.

 


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حملات ازالة اشغالات بالاقصر

ازالة لافتات واعلانات مخالفة بالاقصر

مدينة اسنا

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