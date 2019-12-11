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شيخ الأزهر: تدريب الأئمة لمواجهة الفكر المتطرف أولوياتنا

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 06:13 م
شيخ الأزهر: تدريب الأئمة لمواجهة الفكر المتطرف أولوياتنا لقاء شيخ الأزهر بوفد الأئمة والوعاظ المتدربين بالأزهر الشريف
كتب لؤى على

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استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، وفدًا للأئمة والدعاة من كردستان العراق، من المتدربين بالأزهر الشريف.

فى بداية اللقاء، رحب فضيلة الإمام الأكبر بوفد الأئمة والوعاظ المتدربين بالأزهر الشريف من إقليم كردستان العراق، مؤكدًا أن العلماء من الأئمة والدعاة هم النواة لصلاح المجتمع وتقديم الصورة الأمثل لسماحة الإسلام ووسطيته، التي تقتضى الحث على احتواء الآخر ونبذ ثقافة الكراهية.

وأضاف فضيلته أن العلماء هم أهم الدعائم التى ترتكز عليها رسالة الإسلام الوسطية، لأنهم حائط الصد المنيع ضد الأفكار المتطرفة والهدامة، وعليهم تقع مسؤولية تفنيد ما تتبناه الجماعات المتطرفة من أفكار لا صلة لها بالإسلام وسماحته.

من جانبهم، عبر أعضاء الوفد عن تقديرهم لجهود شيخ الأزهر فى إرساء قيم السلام والتعايش المشترك بين مختلف الثقافات والحضارات. كما قدم أعضاء الوفد الشكر لفضيلته على استقبالهم وتدريبهم بأروقة الأزهر، ليعودوا لبلادهم حاملين مهمة تبليغ ونشر رسالة الأزهر الوسطية لشعوبهم.

يذكر أن الأزهر الشريف يقدم 25 منحةً دراسية سنويًا للطلاب العراقيين، ويستقبل حاليًا 52 طالبًا عراقيًا يدرسون بمختلف التخصصات بجامعة الأزهر، وكان الأزهر قد أنشأ معهدًا أزهريًا بالعاصمة الكردستانية أربيل، فى العام 2008، يمارس دوره التعليمى والدعوى، وينشر المنهج الأزهرى الوسطى بالإقليم.


الازهر الشريف

مشيخة الازهر

كردستان العراق

شيخ الازهر

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