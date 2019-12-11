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س و ج.. متى يسقط الحكم فى قضايا الجنح والجنايات والمخالفات؟ .. القانون يجيب

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 01:00 ص
س و ج.. متى يسقط الحكم فى قضايا الجنح والجنايات والمخالفات؟ .. القانون يجيب محكمة - ارشيفية
كتب أحمد حسنى

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يتساءل كثيرون عن المدة التى بموجبها يسقط الحكم بعد فواتها وكيفية حساب هذه المدة وبدايتها، ويوضح "اليوم السابع" فى النقاط التالية متى يسقط

الحكم فى الجنح والجنايات

 طبقاً للقانون.
 
وقال المحامى خالد محمد، إن المدة القانونية تختلف فى سقوط الأحكام فى قضايا الجنح عن الجنايات، وحدد قانون الإجراءات الجنائية حالات سقوط العقوبة عن المحكوم عليهم فى قضايا الجنح والجنايات والمخالفات، فى المادتين رقمى 528 و 529 على النحو التالى:
 

أولا:

قضايا الجنح: يسقط الحكم فى قضايا الجنح بمرور 5 سنوات على أخر إجراء تم فى مواجهة المتهم.
 

ثانيا:

قضايا الجنايات: تسقط عقوبة السجن المحكوم بها فى جناية بمضى 20 سنة ميلادية، وتسقط عقوبة الإعدام بمضى 30 سنة.
 

ثالثا:

قضايا المخالفات: تسقط العقوبة المحكوم بها بمضى سنتين.
 
وأضاف المحامى بالنقض، أنه وفى جميع الأحوال تبدأ المدة المقررة لسقوط الأحكام فى الجنح والجنايات والمخالفات من وقت صدور الحكم.
 
 
 

سقوط الحكم

قضايا الجنح

قضايا الجنايات

القانون المصرى

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