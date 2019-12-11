سهم أرامكو يقفز 10% ويقود المؤشر العام للأسهم السعودية للارتفاع بمستهل التعاملات

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.66% رابحا 53.10 نقطة ليصل إلى مستوى 8119.52 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.75% رابحا 48.42 نقطة ليصل إلى مستوى 6491.12 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 22.7 مليون سهم بقيمة 630 مليون ريال، وارتفعت أسهم 97 شركة، فيما تراجعت 46 شركة.

وارتفعت 17 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 2.32%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 1.78%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.89%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.79%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.77%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.74%، فقطاع الاتصالات بنسبة 0.56%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.36%.

وجاء سهم "ارامكو السعودية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 10%، ثم اللجين نسبة 5.19%، ثم المملكة بنسبة 4.34%، فيما تصدر سهم "تكوين" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 1.37% ثم بى سى اى بنسبة 1.30%، ثم الأهلية بنسبة 1.17%.