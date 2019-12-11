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الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 10:41 م
خالد صلاح
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سلوكيات خاطئة قد نتبعها أثناء المرض.. تحذيرات من وزارة الصحة السعودية

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 06:00 م
سلوكيات خاطئة قد نتبعها أثناء المرض.. تحذيرات من وزارة الصحة السعودية سلوكيات خاطئة أثناء المرض ـ أرشيفية
فاطمة ياسر

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عند الشعور بالألم في الجسم أو التعرض لارتفاع في درجات حرارة الجسم، ونبدأ جميعا بالشعور بالتعب والإرهاق،  هذا الأمر يجعل الشخص الذي يمر بالألم يتبع العديد من النصائح غير الصحية لك، ولا صحتك وتؤثر عليك علي المدي البعيد، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أخطر الأشياء التي نقوم بها خلال المرض، وهذا ما حذرت منه وزارة الصحة السعودية على الموقع الرسمي للوزارة وعلى صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

تحذيرات وزارة الصحة
تحذيرات وزارة الصحة

 

ومن ضمن هذه  الأشياء الخطيرة التي يقوم بها الكثيرون أثناء المرض، ومنها:

-تناول المضادات الحيوية دون استشارة الطبيب، عند التعرض للإصابة بالرشح أو الكحة، وهذا الأمر يتسب في ضعف الجهاز المناعي بشكل كبير.

-عدم أخذ المضادات الحيوية في المواعيد المحددة له، وكيفما أكدها الطبيب، وهذا الأمر يتسبب في العديد من المضاعفات.

-الاحتفاظ بباقي الحبوب الخاصة بالمضادات الحيوية والهدف لتناولها مرة أخرى، وهذا الأمر يتسبب في زيادة فرص التعرض للوعكات الصحية.

 


وزارة الصحة السعودية

تحذيرات من وزارة الصحة السعودية

اخطر أشياء تقوم بها أثناء المرض

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