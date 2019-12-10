نصائح لمرضى الربو خلال الأمطار من وزارة الصحة السعودية

فاطمة ياسر

قدمت وزارة الصحة السعودية بعض النصائح الصحية الهامة لمرضي الربو خلال تساقط الأمطار، مؤكدة أنه خلال تساقط الأمطار يزداد تعرض مرضي الربو للعديد من المشاكل الصحية كعدة قدرتهم على التقاط أنفاسهم.

ومن ضمن هذه النصائح التالي:

-علي مريض الربو تجنب التعرض للأمطار وأيضا الهواء البارد لأن هذه الأمر يتسبب في تعرض الشعب الهوائية للمشاكل.

-عند ضرورة النزول في هذا الطقس، عليك تغطية الرأس والأنف والأذن جيدا تجنبا لتسريب الهواء.



مرضي الربو

-احمل دائما معاك بخاخ الخاص بتوسيع الشعب الهوائية، ويتم استخدامه في حالة التعرض لأي مضاعفات.

كما قدمت أيضا وزارة الصحة السعودية لمرض الربو أنهم عليهم التوجه للطوارئ في حالة الشعور بهذه الأعراض ومنها:

-عدم التحسن بعد استخدام البخاخ الإسعافي.

-تفاقهم الأعراض وعدم القدرة علي التقاط الأنفاس أو عدم القدرة علي الكلام.

-التعرض لإزراقان في الشفاه واللسان.