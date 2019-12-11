كتبت سماح حمدى

استقر سعر الدولار اليوم الأربعاء 11-12-2019 ، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، حيث ثبت سعر الصرف فى البنك الأهلى المصرى عند 16.07جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع، كما كانت أسعاره أمس مسجلا الأسعار التالية.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

16.08 جنيه للشراء.

16.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

16.07 جنيه للشراء.

16.17 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

16.07 جنيه للشراء.

16.17 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

16.08 جنيه للشراء.

16.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

16.09 جنيه للشراء.

16.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

16.08 جنيه للشراء.

16.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

16.08 جنيه للشراء.

16.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة

16.09 جنيه للشراء.

16.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك قناة السويس

16.09 جنيه للشراء.

16.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك العربى الإفريقى الدولى

16.08 جنيه للشراء.

16.18 جنيه للبيع.