رئيس هيئة المساحة يعقد اجتماعا لمتابعة مشروعات الوجه القبلى

كتبت ــ أسماء نصار

عقد المهندس على منوفى رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة، اجتماعا مع المهندس السيد عبد العظيم نائب رئيس مجلس الإدارة والمهندسة نوال هاشم رئيس الإدارة المركزية لمنطقتي مصر الوسطى والعليا والمهندس طارق جودة مدير عام الإدارة العامة للجيودسيا والحساب والدكتورة مدلين مكرم مسئول متابعة المشروعات بالإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق، لمتابعة جميع المشروعات الجارية بمديريات الوجه القبلى.



يذكر أن الهيئة المصرية العامة للمساحة، هي المرجعية الأولى فى صناعة وإنتاج الخرائط بمقاييسها وأنواعها وتصنيفاتها المختلفة باعتبارها الجهة المنوط بها إنتاج الخرائط على اعتبار ان الخريطة والعمل المساحي هما القاسم المشترك في مشروعات خطط التنمية، وأن هيئة المساحة بصدد عمل مراجعة وتحديث للمواصفات القياسية والمعايير الفنية لصناعة وإنتاج الخرائط وكذا مواصفات أعمال الرفع المساحي .



أوضح منوفى، أن الهيئة تقوم بأعمال الرفع المساحى المتكامل بمنطقة مثلث بشتيل لإنشاء قطارات صعيد مصر، على أن يتم بعد ذلك التسجيل على الطبيعة للمواطنيين المقيمين والتحقق من مليكاتهم للأراضى لتحديد قرار المنفعة العامة للجهة صاحبة المشروع، وذلك من خلال لجنة التثمين برئاسة الهيئة التى تقوم بالحصر وكذلك تقدير قيمة التعويضات ثم ترفع بعد ذلك للجهه صاحبة الولاية على المشروع التي توفر قيمة التعويضات للهيئة المسئولة عن صرفها للمواطنيين والملاك.



يذكر أن مشروع مثلث بشتيل الجديد الذى تقدر مساحته بنحو 64 فدانا تتداخل فيه أراضى ملك السكك الحديدية والرى والأوقاف والاهالى، وفور تكليف الهيئة بدأت فرقها بأعمال الرفع لأراضى المشروع وذلك من خلال الرفع الظاهرى لأصحاب الأراضى الواقعة داخل منطقة المشروع، بما يساعد فى ارشاد صاحب المشروع "هيئة السكك الحديدية"، وإعداد الكشوف الظاهرية، وبعد ذلك تبدأ مرحلة العودة إلى الخرائط المتوفرة لدى الهيئه، وكذلك السجل العينى للتعرف على الملاك الحقيقين للاراضى المتوفر بياناتها لدى الهيئه، ثم عقد مقارنة بينها وبين الكشوف الظاهرية، وذلك للتعويض عن الأراضى والعقارت الواقعه بالمنطقة.









