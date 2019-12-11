سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 10:19 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الرى يصل القاهرة اليوم قادما من واشنطن بعد المشاركة فى اجتماع سد النهضة

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 02:00 ص
وزير الرى يصل القاهرة اليوم قادما من واشنطن بعد المشاركة فى اجتماع سد النهضة سد النهضة
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يصل القاهرة فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى قادما من العاصمة الأمريكية واشنطن، بعد المشاركة اجتماع وزراء الخارجية والرى من مصر والسودان وإثيوبيا لتقييم ما تم فى مفاوضات سد النهضة على المستوى الفنى.

يأتى هذا الاجتماع فى اطار خارطة الطريق التى وضعها وزراء خارجية الدول الثلاث فى العاصمة الأميركية واشنطن، فى اجتماعهم الذى عقد 9 نوفمبر الماضى، وبرعاية وزير الخزانة الأميركية وحضور رئيس البنك الدولى، والذى تضمن عقد 4 اجتماعات فنية يتخللهم اجتماعان بالولايات المتحدة لمتابعة وتقييم سير المفاوضات الفنية على أن يتم التوصل لاتفاق بحلول منتصف يناير من العام المقبل.

وأعرب وزراء الخارجية من الدول الثلاث فى بيان مشترك أصدرته وزارة الخزانة الأمريكية عن تقديرهم للدور الذى تلعبه الولايات المتحدة والبنك الدولى كمراقبين، حيث لاحظوا التقدم المحرز فى الاجتماعات الفنية بين وزراء الموارد المائية فى أديس أبابا والقاهرة.

جدير بالذكر أن اجتماع القاهرة وأديس أبابا، وفق شهدا ما تم اعلانه سلسلة نقاشات حول قواعد ملء وتشغيل السد، والسعى لتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث للوصول إلى توافق فى إطار رغبة الجانب المصرى فى الحصول على اتفاق عادل ومتوازن يحقق التنسيق بين سد النهضة والسد العالى، وكذلك فى اطار أهمية التوافق على آلية للتشغيل التنسيقى بين السدود وهى آليه دولية متعارف عليها فى ادارة أحواض الأنهار المشتركة بهدف تقليل الفاقد وتعظيم الفائدة.


سد النهضة

امريكا

مصر

السودان

اثيوبيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الرى: إزالة 50 ألف و169 مخالفة على النيل منذ 2015

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2019 09:48 ص

افتتاح المعرض السنوى لزهور الخريف بالقناطر الخيرية.. الأسبوع المقبل

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2019 12:00 ص

اجتماع جديد لسد النهضة فى واشنطن بحضور وزير الخزانة الأمريكى.. وزراء الخارجية والرى من الدول الثلاث يقيمون ما تم فى اجتماعى القاهرة وأديس أبابا.. ويبحثون وضع آلية للتشغيل التنسيقى بين "السد العالى والنهضة"

الإثنين، 09 ديسمبر 2019 06:00 م

الرى تبحث مع هيئة الاستشعار عن بعد حساب المساحات المنزرعة بالمحاصيل الاستراتيجية

الإثنين، 09 ديسمبر 2019 10:16 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. انتظام المرور أعلى كوبرى أكتوبر من الإسعاف إلى المهندسين

فيديو.. انتظام المرور أعلى كوبرى أكتوبر من الإسعاف إلى المهندسين

الرئيس السيسى يصل مقر انعقاد منتدى أسوان للسلام والتنمية فى أفريقيا

الرئيس السيسى يصل مقر انعقاد منتدى أسوان للسلام والتنمية فى أفريقيا

"الصحة" تكشف نسب جرعات التطعيم بمصل الأنفلونزا للصغار والكبار

"الصحة" تكشف نسب جرعات التطعيم بمصل الأنفلونزا للصغار والكبار

الأرصاد: اليوم طقس دافئ على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 21 درجة

الأرصاد: اليوم طقس دافئ على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 21 درجة

انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق المصرية إلى 1.5 جنيه للكيلو

انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق المصرية إلى 1.5 جنيه للكيلو

شاهد.. شركة عقارات أمريكية تمنح موظفيها 10 ملايين دولار مكافأة تحقيق التارجت

شاهد.. شركة عقارات أمريكية تمنح موظفيها 10 ملايين دولار مكافأة تحقيق التارجت

التعليم: إصدار ضوابط الامتحان الإلكترونى للثانى الثانوى وتعميمها للمديريات

التعليم: إصدار ضوابط الامتحان الإلكترونى للثانى الثانوى وتعميمها للمديريات

انخفاض أسعار الموز بسوق الجملة بأكتوبر.. البلدى يبدأ من 5 جنيهات

انخفاض أسعار الموز بسوق الجملة بأكتوبر.. البلدى يبدأ من 5 جنيهات

خطة وكالة الفضاء المصرية لإطلاق عدة أقمار صناعية خلال الـ10 سنوات المقبلة

خطة وكالة الفضاء المصرية لإطلاق عدة أقمار صناعية خلال الـ10 سنوات المقبلة

سيدة تطالب طليقها بـ30 ألف جنيه نفقة ترفيه لطفلها بمحكمة الأسرة

سيدة تطالب طليقها بـ30 ألف جنيه نفقة ترفيه لطفلها بمحكمة الأسرة

أستاذ علوم سياسية يكشف: نواب بالكونجرس يفتحون ملف حظر نشاط جماعة الإخوان

أستاذ علوم سياسية يكشف: نواب بالكونجرس يفتحون ملف حظر نشاط جماعة الإخوان

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تطعيم الأنفلونزا.. يحمى من الإصابة بالبرد

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تطعيم الأنفلونزا.. يحمى من الإصابة بالبرد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة