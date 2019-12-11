وزير الرى يصل القاهرة اليوم قادما من واشنطن بعد المشاركة فى اجتماع سد النهضة

كتبت أسماء نصار

يصل القاهرة فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى قادما من العاصمة الأمريكية واشنطن، بعد المشاركة اجتماع وزراء الخارجية والرى من مصر والسودان وإثيوبيا لتقييم ما تم فى مفاوضات سد النهضة على المستوى الفنى.

يأتى هذا الاجتماع فى اطار خارطة الطريق التى وضعها وزراء خارجية الدول الثلاث فى العاصمة الأميركية واشنطن، فى اجتماعهم الذى عقد 9 نوفمبر الماضى، وبرعاية وزير الخزانة الأميركية وحضور رئيس البنك الدولى، والذى تضمن عقد 4 اجتماعات فنية يتخللهم اجتماعان بالولايات المتحدة لمتابعة وتقييم سير المفاوضات الفنية على أن يتم التوصل لاتفاق بحلول منتصف يناير من العام المقبل.



وأعرب وزراء الخارجية من الدول الثلاث فى بيان مشترك أصدرته وزارة الخزانة الأمريكية عن تقديرهم للدور الذى تلعبه الولايات المتحدة والبنك الدولى كمراقبين، حيث لاحظوا التقدم المحرز فى الاجتماعات الفنية بين وزراء الموارد المائية فى أديس أبابا والقاهرة.

جدير بالذكر أن اجتماع القاهرة وأديس أبابا، وفق شهدا ما تم اعلانه سلسلة نقاشات حول قواعد ملء وتشغيل السد، والسعى لتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث للوصول إلى توافق فى إطار رغبة الجانب المصرى فى الحصول على اتفاق عادل ومتوازن يحقق التنسيق بين سد النهضة والسد العالى، وكذلك فى اطار أهمية التوافق على آلية للتشغيل التنسيقى بين السدود وهى آليه دولية متعارف عليها فى ادارة أحواض الأنهار المشتركة بهدف تقليل الفاقد وتعظيم الفائدة.