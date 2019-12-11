رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا يفتتح مقر جديد بالشارقة

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افتتح الدكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى يرافقه الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مساء اليوم الأربعاء ، فرع الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى الجديد في -خورفكان- الشارقة والذى تم تجهيزه بأحدث التقنيات التي تساهم بتقديم تعليم بجودة أكاديمية عالية ، وذلك بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط.

بدأت مراسم الاحتفال باستعراض حرس الشرف لطلبة كلية النقل البحري والتكنولوجيا بالأكاديمية العربية ،وقام حاكم الشارقة والحضور، عقب قص الشريط التقليدي إيذاناً بافتتاح المنشآت الجديدة ، بجولة تفقدية في أرجاء الفرع الجديد تفقد خلالها حاكم الشارقة يرافقه الأمين العام للجامعة العربية ورئيس الأكاديمية 19 مبينا تعليميًا وإداريًا بالفرع الجديد .

وفي كلمته اعرب حاكم الشارقة عن اعتزازه وافتخاره بهذا الصرح الجديد من صروح العلم في إمارة الشارقة وانضمامه إلى مجموعة الجامعات والكليات المتواجدة على أرض الإمارة والتي تعتبر إضافة جديدة لمؤسسات التعليم العالي المعتمدة.

وقال : نرحب بكم جميعًا في حفل افتتاح الفرع الجديد للأكاديمية ونشكر ضيوفنا علي الحضور مشيرا الي ان التعاون بين الشارقة والأكاديمية بدأ منذ أربعة قرون.

واضاف حاكم الشارقة : "اخترنا هذا الموقع المميز بالقرب من ميناء خورفكان ، بعد اشهر قليلة عقب ارساء حجر الأساس نجد أمامنا اليوم صرحا اكاديميا جديدا التحق به ابناءنا وبناتنا من داخل وخارج منطقتنا ليحصلوا علي تعليم مميز يشقون به طريقهم في شتى المجالات في شتى مجالات العلم والعمل ويحققوا به احلامهم وطموحاتهم لدفع مجتمعاتهم الي طريق التقدم والرقي

وأوضح الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أن ثلث الدفعة التى التحقت بفرع الاكاديمية بخورفكان من المنطقة الشرقية بإمارة الشارقة ومعظم طلبة الدفعة الاولي من المتميزين علميًا ومضاعفة مساحة مقر الاكاديمية بخورفكان ضمن المرحلة الثانية من المشروع كما اعلن عن اهداء سفينة التدريب لطلبة الاكاديمية في القريب العاجل .

و من جانبه قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط : أعتز بوجودي في إمارة الشارقة ، وأقف احتراما للجهود العظيمة التي ساهمت في بناء هذا الصرح العلمي المتميز برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي حاكم الشارقة .

وأضاف أن ما شاهده في الفرع الجديد هو حصيلة عمل جاد وجهد متواصل من الاكاديمية لاقامة مؤسسات تعليمية بمواصفات عالمية ، قال :" افخر وانا اتابع نجاحات الاكاديمية التى هى احدى منظمات جامعة الدول العربية ، الأكاديمية حققت حلمًا بتوطين التكنولوجيا والمعرفة وتكوين الكادر العربي تعليمًا وتدريبًا حقيقيا متصل ومرتبط باحتياجات سوق العمل ، مضيفا أن تواجد الاكاديمية بفرع جديد في خورفكان بالشارقة ،سيسهم في تطور نوعي تبدأ معه انطلاقة جديدة لها لخدمة طلابها في المنطقة.

من جانبه القي رئيس الاكاديمية كلمة قال خلالها : "اسمحوا لي في البداية أن أعرب عن خالص تقديرى لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي حاكم الشارقة عضو المجلس الاعلي ، وقال :"وعدت فأوفيت وأمنت بالعلم والإنسان وبشباب الامة العربية ، فاننا اليوم في امس الحاجة الي التعليم المتميز ذو الاعتمادية في بيئة علمية متطورة تغرس روح التعلم والابتكار والإبداع من خلال شراكة مع كبريات الجامعات العالمية ".

وتابع قائلا : شعورى اليوم يمتزج بالفخر والاعتزاز والشكر والامتنان على الثقة الغالية التى منحتها لنا دولة الإمارات وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي ، فقد اسفر التعاون بين جامعة الدول العربية ودولة الإمارات والأكاديمية عن هذا الصرح الذى تحول من فكرة رائعة تجسد التكامل العربي الي حقيقة ملموسة بدعم كامل من حاكم الشارقة .

وأضاف "عبد الغفار " أن فرع خورفكان يشكل مرحلة جديدة وتحولاً نوعياً في مسيرة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى مؤكدًا أن الفرع يعد خطوة رائدة كونه الفرع الأول من نوعه بمنطقة الخليج العربي وذلك في اطار دور الأكاديمية الأصيل كأحد النماذج المشرقة للعمل العربي المشترك ،فبعد مرور 8 اشهر من وضع حجر الأساس بالعلم والإصرار والتخطيط تحولت الجبال الصلبة إلي تحفة معمارية وظهر هذا الصرح الذى نفخر به اليوم بالعلم والإصرار والتخطيط ورؤية صاحب السمو حاكم الشارقة.

وهنأ دولة الإمارات علي ما حققته من نهضة شاملة في مجال النقل البحرى واللوجيستيات ما جعلها تتبوأ مكانه مرموقة بين دول العالم في هذا المجال الخيوى والهام حيث حصلت علي مقعد في المجلس التنفيذي للمنظمة البحرية الدولية الفئة (ب) وهى الدول العربية الوحيدة التى استطاعت ان تحصل علي مقعد في هذه الفئة.

ويأتي ذلك بينما تضمن حفل الافتتاح استعراض حرس الشرف ، وعرض طلابي عن الإشارات البحرية، ومراسم تسليم القيادة من طلبة المقر الرئيسى في جمهورية مصر العربية، إلى طلبة فرع خورفكان وعددهم علاوة على عرض ضوئي بالليزر على الواجهة الخارجية لمبنى رئاسة الأكاديمية.