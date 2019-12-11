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حظر تجوال على بلدة روسية إثر انتشار 60 دب قطبى بحثا عن غذاء بعد انحسار الجليد

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 10:20 م
حظر تجوال على بلدة روسية إثر انتشار 60 دب قطبى بحثا عن غذاء بعد انحسار الجليد دب قطبى
كتب محمد جمال

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رفعت 60 من الدببة القطبية حالة حظر التجوال التى كانت قد فرضتها على بلدة روسية الأسبوع الماضي، حيث غادرت البلدة بعد أن تشكلت على نحو بطئ مساحات من الجليد، والتى تحتاج إليها الدببة لصيد حيوانات بحرية حسبما ذكرت صحيفة الرؤية الإماراتية.

 

وقال الناشط فى مجال البيئة تاتيانا مينينكو إن الجليد بدأ يتشكل، ولكن درجة الحرارة تتأرجح حول نقطة التجمد، مضيفاً أن الصندوق العالمى للحياة البرية سعى إلى منع حدوث مواجهة بين الدببة وسكان محليين فى بلدة "ريركايبي" شمال شرقى روسيا.

 

وذكر الصندوق الأسبوع الماضى أن الدببة بدت نحيفة وجائعة وهى تتجول بالقرب من البلدة بحثاً عن غذاء، وسط طقس دافئ بشكل غير عادى بالنسبة لبداية ديسمبر فى روسيا.


دب قطبى

الجليد

حيوانات بحرية

حظر التجوال

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