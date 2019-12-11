جامعة حلوان تختتم فعاليات مسابقة حفظ القرآن الكريم وجوائز مالية للفائزين

اختتمت فعاليات مسابقة حفظ القرآن الكريم ب جامعة حلوان والتي نظمتها إدارة النشاط الثقافي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة.

وأوضح الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة بحسب بيان صادر عن جامعة حلوان، أن المسابقة تأتى في إطار تثقيف الطلاب وتنمية الوعى الدينى وتوعية الطلاب بأهمية حفظ القرآن الكريم، حيث تهتم جامعة حلوان بالأنشطة الثقافية والدينية، التي تساهم في ترسيخ القيم والمعتقدات الدينية والإجتماعية والروحانية لدى نفوس الطلاب، وتساهم في توجيه الطلاب ومساعدتهم على اكتشاف قدراتهم وميولهم والعمل على تنميتها وتحسينها.

وتولي لجنة تحكيم المسابقة مجموعة من العلماء وهم الشيخ فتحي عثمان السيد شيخ القراء بحلوان، والشيخ هشام رمضان مسؤل الإرشاد الديني والدعوة بجامعة حلوان. والشيخ أحمد محمدأبوالوفا كبير أئمة بوزارة الأوقاف، والشيخ عاصم أحمدعبدالكريم إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف، الشيخ عبدالرحمن فتحي عثمان إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف.

وحصل الفائزين في المسابقة على جوائز مالية تم رصدها لأصحاب المراكز الأولى فى المسابقة التي أقيمت بقاعة الاجتماعات – الدور الرابع بمبنى رئاسة جامعة حلوان بالحرم الجامعي بعين حلوان.