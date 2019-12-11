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خالد صلاح
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تقرير يمنى حقوقى يدعو المجتمع الدولى إلى التدخل لوضع حد لانتهاكات الحوثى

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 09:57 ص
تقرير يمنى حقوقى يدعو المجتمع الدولى إلى التدخل لوضع حد لانتهاكات الحوثى ميليشيا الحوثى - صورة أرشيفية
أ ش أ

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أكد تقرير حقوقى، أن حالات القتل فى صفوف المدنيين فى اليمن منذ انقلاب مليشيات الحوثى، بلغت 15 ألفا و420 مدنيا ونحو 22 ألفا و916 مصابا منذ سبتمبر 2014، وحتى نهاية أكتوبر الماضى، داعيا المجتمع الدولى إلى التدخل الفعال لوضع حد لهذه الانتهاكات واتخاذ الإجراءات الكفيلة لردع مرتكبى تلك الجرائم والحد منها.
 
وأشار التقرير، الذى صدر عن التحالف اليمنى لرصد انتهاكات حقوق الإنسان بالتزامن مع حلول الذكرى الـ 71 لليوم العالمى لحقوق الإنسان، إلى وجود 4 آلاف و272 مدنيا مختطفا، و6352 طفلا مجندا.
 
ولفت التقرير، حسبما أفادت قناة "سكاى نيوز" الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن الألغام التى زرعتها ميليشيات الحوثى فى عدد من محافظات اليمن تسببت بمقتل نحو 1300 مدني، وتعد هذه الانتهاكات خرقا صارخا من قبل الميليشيا لقانون حقوق الإنسان ومواثيق القانون الدولى الإنسانى.
 
وطالب التقرير، ميليشيات الحوثى بالوقف الفورى لكل أشكال الانتهاكات التى تطال المدنيين، وإطلاق سراح كافة المحتجزين تعسفيا والمختفين قسريا بما فى ذلك الأطفال والنساء وكبار السن والسياسيين والإعلاميين ونشطاء المجتمع.
 

اليمن

الجيش اليمنى

الحوثيين

ميليشيا الحوثى

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