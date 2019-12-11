بث مباشر.. الرئيس السيسى يشهد افتتاح فعاليات منتدى أسوان للسلام

كتب ــ محمد عبد العظيم

يقدم "اليوم السابع"، بثا مباشرا لافتتاح النسخة الأولى لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة في مدينة أسوان "عاصمة الشباب الأفريقي"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من رؤساء الدول والحكومات والمسئولين الأفارقة.

ويستمر المنتدي لمدة يومين، ويستهدف فتح آفاق جديدة نحو تحقيق السلام والتنمية المستدامة بالقارة السمراء، في إطار رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي 2019.

ومن المقرر أن يلتقط الرئيس السيسى والضيوف صورة تذكارية قبيل افتتاح المنتدي، ثم تعقد الجلسة الافتتاحية، والتي ستتضمن كلمة للرئيس السيسى، يعقبها عدد من الجلسات المهمة.