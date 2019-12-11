المملكة تفوز برئاسة لجنة مكافحة الجراد الصحراوى لمدة سنتين قادمتين

كتب محمد جمال

فازت المملكة العربية السعودية برئاسة لجنة مكافحة الجراد الصحراوى لمدة سنتين قادمتين، وذلك خلال افتتاح الدورة الحادية والأربعين المنعقدة فى أديس أبابا والتى تضم 36دولة.

وتشارك وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة فى مندوب مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة المهندس مريع القحطانى فى هذه الدورة والتى تستمر لمدة ثلاث أيّام.

وأوضح المهندس القحطانى فى تصريح له بهذه المناسبة أن فوز المملكة برئاسة لجنة مكافحة الجراد الصحراوى لمدة سنتين قادمتين يجسّد مدى تقدير الدول الأعضاء فى تلك اللجنة لأهمية دور المملكة الإيجابى وجهودها فى مكافحة الجراد والآفات المهاجرة.

وأشار إلى ما قدمته المملكة من دعم مالى قيمته مليون وخمسمائة ألف دولار؛ لدعم صندوق الطوارئ لهيئة مكافحة الجراد الصحراوى بالمنطقة الوسطى التابعة لمنظمة الزراعة والأغذية للأمم المتحدة "الفاو"، والذى يستهدف دعم وتعزيز ورفع كفاءة أعمال مكافحة الجراد الصحراوى فى أربع دول هي: اليمن، السودان، إريتريا، وإثيوبيا.

يذكر أن من مهام لجنة مكافحة الجراد والتى تضم 36 دولة العمل على متابعة حالة الجراد الصحراوى باستمرار، وتقديم المشورة الفنية والعلمية لمدير عام المنظمة على وضع الجراد الصحراوى وعلى اتخاذ التدابير اللازمة لإبقاء الجراد تحت السيطرة، وتوجيهات السياسة العامة، وتنسيق العمل بين هيئات ومنظمات مكافحة الجراد المختلفة، وتعزيز التنسيق بين السياسات الوطنية والدولية والتدابير الوقائية فى مكافحة الجراد الصحراوي.