المشدد 5 سنوات لعاطل بتهمة حيازة سلاح نارى فى الساحل

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 5 سنوات، بتهمة حيازة سلاح نارى فى الساحل، وكانت النيابة العامة، أسندت للمتهم تهمة حيازة سلاح نارى، وذلك فى غير الأحوال المصرح بها.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الساحل، معلومات تفيد بقيام صلاح.أ عاطل بحيازة سلاح نارى بقصد البيع، وبعمل التحريات اللازمة، تم التأكد صحة المعلومات الواردة.

والإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبط المتهم، حيث عثر داخل مسكنه على السلاح النارى، وبمواجهته اعترف بحيازة السلاح النارى بقصد الاتجار، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة لمحكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه، والتى قضت عليه بالسجن المشدد 5 سنوات.