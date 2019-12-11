سوبر كورة
Ads
الخميس، 12 ديسمبر 2019 08:26 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

المسمارى: الجيش الليبى لديه القدرة على التصدى لأطماع تركيا

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 10:50 م
المسمارى: الجيش الليبى لديه القدرة على التصدى لأطماع تركيا أحمد المسمارى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى اللواء أحمد المسمارى، أن الجيش "لديه كل القدرات للتصدى لأى عدوان تركى، وردع أى معتد على قوت الشعب الليبي".

 

وقال المسمارى ـ فى مقابلة خاصة مع "سكاى نيوز" الفضائية، بثت مساء اليوم الأربعاء إن الاتفاقيتين البحرية والأمنية اللتين أبرمها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، مع رئيس حكومة طرابلس فايز السراج "خطيرتان للغاية"، مشيرا إلى أن :"أردوغان لن يحقق شيئا بهذه الإجراءات الباطلة "الاتفاق مع السراج"، مؤكدا فى الوقت ذاته أهمية الانتباه إلى الاتفاق الأمني، الذى "لا يهدد ليبيا فحسب بل يهدد جيرانها أيضا ويضر بالأمن والاستقرار فى المنطقة".

 

وأوضح أنهما تمهدان الطريق أمام دخول الأتراك للمياه الإقليمية الليبية وداخل الأراضى الليبية بحجة تنفيذهما، مشيرا إلى أن "من مهام القوات البحرية المحافظة على المياه الإقليمية والمياه الاقتصادية وحماية الملاحة الدولية ومساعدة دول الجوار على تدمير أى تهديد يحدق بالمنطقة".

 

وقال المسماري: "لا يجب إهمال الاتفاق الأمني، إذ يهدد السراج بإنزال قوات تركية فى ليبيا لمحاربة الجيش الوطنى وهنا الخطورة، إذ ربما يؤدى ذلك إلى خلق خط عسكرى بين تركيا وليبيا مما سيهدد أمن المنطقة"، مشيرا إلى احتمال "نقل عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى إلى ليبيا".

 

وأضاف أن الجيش الليبى "واجه القوات التركية على الأرض فى طرابلس"، فضلا عن قتاله جماعات إرهابية وإجرامية مدعومة من تركيا وقطر، خلال حربه مع ميليشيات متطرفة فى العاصمة الليبية.

 

يذكر أن رئيس أركان البحرية الليبية فرج المهدوي، هدد فى وقت سابق اليوم بإغراق أى سفينة تركية تدخل الحدود الليبية، بعدما لمح أردوغان إلى استعداده لإرسال جنود إلى طرابلس فى حال طلبت حكومة السراج ذلك.


ليبيا

المسمارى

الجيش الليبى

أخبار ليبيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم.. افتتاح محطة بنبان للطاقة الشمسية الأكبر على مستوى العالم

اليوم.. افتتاح محطة بنبان للطاقة الشمسية الأكبر على مستوى العالم

خطوات حجز وحدات المنطقة الاستثمارية ببنها بعد إعلان طرح كراسات الشروط

خطوات حجز وحدات المنطقة الاستثمارية ببنها بعد إعلان طرح كراسات الشروط

10 معلومات عن أول مترو بالإسكندرية بعد طرح مناقصة عالمية لتنفيذه

10 معلومات عن أول مترو بالإسكندرية بعد طرح مناقصة عالمية لتنفيذه

"الزراعة" توافق على تصدير 414 ألف شتلة من 5 أصناف فاكهة خلال أسبوع

"الزراعة" توافق على تصدير 414 ألف شتلة من 5 أصناف فاكهة خلال أسبوع

الكسب غير المشروع يطلب إقرارات الذمة المالية لـ1.5 مليون موظف فى 2020

الكسب غير المشروع يطلب إقرارات الذمة المالية لـ1.5 مليون موظف فى 2020

نيمار يصالح كافاني ويهديه ركلة جزاء بعد عامين من الخصام.. فيديو

نيمار يصالح كافاني ويهديه ركلة جزاء بعد عامين من الخصام.. فيديو

ألانيس موريسيت.. أغنية جديدة وألبوم وسلسلة حفلات لنجمة التسعينيات

ألانيس موريسيت.. أغنية جديدة وألبوم وسلسلة حفلات لنجمة التسعينيات

رسميا.. الكنيست الإسرائيلى يعلن حل نفسه والدعوة لانتخابات فى مارس

رسميا.. الكنيست الإسرائيلى يعلن حل نفسه والدعوة لانتخابات فى مارس

لبنان.. عناصر حركة أمل تحاول اقتحام ساحة الشهداء ورياض الصلح

لبنان.. عناصر حركة أمل تحاول اقتحام ساحة الشهداء ورياض الصلح

الشرطة تؤمن المسارات المؤدية لملعب لقاء الزمالك وبيراميدز في الجولة السابعة

الشرطة تؤمن المسارات المؤدية لملعب لقاء الزمالك وبيراميدز في الجولة السابعة

بعد ثلاثية دجلة .. فايلر يواصل تحطيم الأرقام مع الأهلي في الدوري (فيديو)

بعد ثلاثية دجلة .. فايلر يواصل تحطيم الأرقام مع الأهلي في الدوري (فيديو)

فيديو ..البابا تواضروس: نقدم شهادتنا بأمانة.. وتأسيس كنيسة فى السعودية ليس بعيدا

فيديو ..البابا تواضروس: نقدم شهادتنا بأمانة.. وتأسيس كنيسة فى السعودية ليس بعيدا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة