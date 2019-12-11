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الجيش الليبى: حكومة الوفاق تحضر مطار معيتيقة لاستقبال آليات تركية

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 08:16 ص
الجيش الليبى: حكومة الوفاق تحضر مطار معيتيقة لاستقبال آليات تركية المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى أحمد المسمارى
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قال المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى أحمد المسمارى إن تركيا تقدم الدعم العسكرى للميليشيات فى طرابلس، كاشفا النقاب عن أن الجيش لديه معلومات تؤكد تحضير مطار معيتيقة لاستقبال آليات تركية.
وأضاف المسماري - في تصريحات لقناة العربية الاخبارية اليوم الأربعاء - أن الدعم التركي للميليشيات في طرابلس تحول من السر إلى العلن، مؤكدا أن المعركة التي يخوضها الجيش الوطني إقليمية وليست محلية فقط.
وقال الناطق باسم الجيش الليبي إن "وقت المحادثات الدبلوماسية انتهى .. والآن وقت البندقية".
وبالتزامن مع ورود أنباء عن استعداد الجيش الليبي إلى دخول طرابلس، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الثلاثاء استعداد بلاده لتقديم الدعم العسكري إلى حكومة الوفاق الليبية، برئاسة فايز السراج إذا طلب الأخير ذلك.
في المقابل، أبدى البرلمان الليبي استنكاره لتصريحات الرئيس التركي. وقالت لجنة الدفاع والأمن القومي النيابية في بيان إنها تدين بأشد العبارات تصريحات الرئيس التركي عن استعداده لإرسال قواته إلى ليبيا.. وطالبت جامعة الدول العربية بتفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك.كما دعت الجامعة العربية للانعقاد العاجل لاتخاذ موقف لمواجهة "الغزو التركي" لليبيا.
وأكدت اللجنة أن ليبيا "لن تكون بوابة لرجوع الدولة العثمانية للوطن العربي". وطالبت القوات الليبية المسلحة باستهداف أي تحرك للقوات التركية داخل المياه الإقليمية أو الأجواء والأراضي الليبية، مضيفة أن "أي جسم أو مكان يستخدم عسكريا للجانب التركي يعتبر هدفا مشروعا للقوات المسلحة الليبية".


ليبيا

أحمد المسمارى

الجيش الليبى

حكومة الوفاق

مطار معيتيقة

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