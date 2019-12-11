"اللحمة المفرومة" تريند بتويتر.. ومغردون ساخرون: "التفاهة فن مش عن عن"

كتبت مريم بدر الدين

تفاجأ متابعو موقع "تويتر"، بوجود تريند يحمل اسم "اللحمة المفرومة" فى قائمة الأكثر تداولا عبر الموقع، بآلاف التغريدات، دون مبرر أو سبب واضح للهاشتاج.



1



2



3

وأثار التريند سخرية المتابعين، حيث تم تداوله بالكثير من التعليقات الطريفة مستخدمين صورة كوميدية وقفشات وافيهات الأفلام، فقال أحد المعلقين: "لما تسمع أن فى هاش تاج عن "اللحمة المفرومة" لا وترند كمان"، كما قال آخر "هى وصلت ان اللحمة المفرومة تبقى تريند.. فعلا التفاهة فن مش عن عن".



4



5



6



7

هو احنا فعلاً شعب فاضي لدرجة ان اللحمة المفرومه trend على تويتر pic.twitter.com/oz9Ivp8R2W — Mariam Hakim Kamel (@MariamHakim_) December 11, 2019

8



