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العصار ووزير دفاع الجبل الأسود يتفقان على التعاون المشترك فى عدة مجالات

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 09:11 ص
العصار ووزير دفاع الجبل الأسود يتفقان على التعاون المشترك فى عدة مجالات الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى
كتب ــ زكى القاضى

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استقبل الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، بريدراغ بوسكوفيتش وزير دفاع جمهورية الجبل الأسود والوفد المرافق له وذلك لبحث سبل التعاون المشترك في مجالات التصنيع العسكرية والمدنية بديوان عام الوزارة.

تم خلال اللقاء التأكيد على اهتمام وزارة الإنتاج الحربي بالتعاون مع وزارة الدفاع لجمهورية الجبل الأسود في تبادل الخبرات وتكنولوجيا التصنيع والمعلومات الفنية في مجالات التصنيع المختلفة، وتم مناقشة بعض موضوعات التعاون المقترحة مع عدد من شركات جمهورية الجبل الأسود في مجالات تصنيع الذخائر والأسلحة.

كما تم استعراض الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والبشرية المتوفرة بالشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، وتم الإشارة إلى أن دور الوزارة الأساسي يتمثل في تلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة، كما يتم استغلال فائض الطاقات الإنتاجية لديها في تصنيع منتجات مدنية متنوعة والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بالتعاون مع الجهات المختلفة بالدولة والقطاع الخاص، وكذلك استعراض استراتيجية الوزارة في التعاون مع مختلف الشركات العالمية لتوطين التكنولوجيات الحديثة في التصنيع.

ومن جانبه، أعرب "بوسكوفيتش" عن تطلعه لتعزيز التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، مشيدًا بالإمكانيات التصنيعية والفنية التي تمتلكها وزارة الإنتاج الحربي ودورها في توفير متطلبات القوات المسلحة المصرية، وعرض " بوسكوفيتش " إمكانية التعاون في مجالات تصنيع الذخائر والأسلحة المختلفة، مشدداً على أهمية الدور الذي تقوم به مصر لمواجهة الإرهاب في المنطقة والذي ينعكس علي بعض الدول الأوربية، مثمنًا ما تم بذله من جهود خلال السنوات الخمس الماضية لتحقيق الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات الخارجية لمصر.

كما أكد وزير دفاع جمهورية الجبل الأسود على أنه يسعى من خلال هذه الزيارة إلى زيادة مجالات التعاون مع شركات الإنتاج الحربي المصرية التي تشهد تقدماً ملحوظاً من خلال تعاونها مع العديد من الشركات العالمية في مختلف الدول الصناعية الكبرى إلى جانب إسهاماتها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية

وفي نهاية اللقاء، تم الاتفاق علي تبادل الزيارات بين شركات جمهورية الجبل الأسود وشركات الإنتاج الحربي، وذلك للاطلاع على الإمكانيات المتوفرة بهما وتحديد مجالات التعاون المشترك المستقبلي، كما تم توجيه الدعوة لوزير دفاع جمهورية الجبل الأسود للمشاركة في معرض إيديكس 2020 كذلك دعوة شركات جمهورية الجبل الأسود للمشاركة في المعرض.

 

 

 

 


ايديكس ٢٠٢٠

العصار

الجبل الأسود

الانتاج الحربى

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