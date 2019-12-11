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العالم هذا المساء.. فيضانات تأكل الأخضر واليابس فى جنوب السودان.. زعيمة ميانمار تواجه تهمة الإبادة الجماعية للروهينجا أمام العدل الدولية.. جونسون "طاهى" بأحد المطاعم قبل انطلاق الانتخابات البرلمانية ببريطانيا

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 10:00 م
العالم هذا المساء.. فيضانات تأكل الأخضر واليابس فى جنوب السودان.. زعيمة ميانمار تواجه تهمة الإبادة الجماعية للروهينجا أمام العدل الدولية.. جونسون "طاهى" بأحد المطاعم قبل انطلاق الانتخابات البرلمانية ببريطانيا العالم هذا المساء
كتب محمد جمال - تصوير رويترز

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أحداث متنوعة شهدتها الساحة العالمية مساء اليوم الأربعاء جاء على رأسها، فيضانات تأكل الأخضر واليابس فى جنوب السودان وزعيمة ميانمار تواجه تهمة الإبادة الجماعية للروهينجا أمام العدل الدولية.

بالإضافة إلى بوريس جونسون يطهو بأحد المطاعم قبل انطلاق الانتخابات البرلمانية.

وإليكم التفاصيل...

فيضانات تأكل الأخضر واليابس فى جنوب السودان

ضربت فيضانات عارمة جنوب السودان اليوم الأربعاء وأظهرت صور نشرتها وكالة الأنباء رويترز استخدام السكان لمراكب للوصول لمكان أمن لهم كما وفر الحكومة فى جنوب السودان بعض المقرات الأمنة للمشردين جراء تلك الفيضانات.

إحدى المتضريين جراء الفيضانات
إحدى المتضريين جراء الفيضانات

 

المواطنون يستخدمون المراكب
المواطنون يستخدمون المراكب

 

غرق مناطق بأكملها
غرق مناطق بأكملها

 

فيضانات فى جنوب السودان
فيضانات فى جنوب السودان

 

مراكب للتنقل
مراكب للتنقل

 

مشردون
مشردون

 

منازل الإيواء
منازل الإيواء

 

مناطق غارقة
مناطق غارقة
 

زعيمة ميانمار تواجه تهمة الإبادة الجماعية للروهينجا أمام العدل الدولية

عقدت محكمة العدل الدولية، فى لاهاى جلستها فى اليوم الثانى من جلسات الإستماع فى قضية رفعتها جامبيا ضد ميانمار، بتهمة الإبادة الجماعية ضد الأقلية المسلمة من الروهينجا.

ونشرت وكالة الأنباء الدولية "رويترز"، عددا من الصور سواء من داخل جلسة المحكمة أو الأجواء التى شهدتها الجلسة بالخارج، ولحضور زعيمة ميانمار سان سو كى للمحكمة.

وكانت زعيمة ميانمار أونج سان سو كى، اليوم الأربعاء،رفضت اتهامات بارتكاب إبادة جماعية بحق أقلية الروهينجا المسلمة ووصفتها بأنها "غير مكتملة ومضللة" مضيفة أنه لا يتعين نظر القضية أمام أعلى محاكم الأمم المتحدة.

 

الموكب الذى ينقل زعيمة ميانمار يمر نحو المحكمة
الموكب الذى ينقل زعيمة ميانمار يمر نحو المحكمة

 

أونج سان سوكى زعيمة ميانمار
أونج سان سوكى زعيمة ميانمار

 

جلسة محكمة العدل الدولية اليوم
جلسة محكمة العدل الدولية اليوم

 

زعيمة ميانمار تغادر المحكمة
زعيمة ميانمار تغادر المحكمة

 

زعيمة ميانمار خلال جلسة محكمة العدل الدولية
زعيمة ميانمار خلال جلسة محكمة العدل الدولية

 

زعيمة ميانمار داخل المحكمة
زعيمة ميانمار داخل المحكمة

 

لافتات يرفعها المتظاهرون ضد زعيمة ميانمار
لافتات يرفعها المتظاهرون ضد زعيمة ميانمار

 

مظاهرات ضد زعيمة ميانمار خارج المحكمة
مظاهرات ضد زعيمة ميانمار خارج المحكمة

 

مؤيدون لزعيمة ميانمار خارج المحكمة
مؤيدون لزعيمة ميانمار خارج المحكمة

 

وصول زعيمة ميانمار لمحكمة العدل
وصول زعيمة ميانمار لمحكمة العدل
 

بوريس جونسون "طاهى" بأحد المطاعم قبل انطلاق الانتخابات البرلمانية

قبل ساعات من انطلاق الانتخابات البرلمانية فى بريطانيا، يواصل رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون حملته الانتخابية، حيث زار أحد المطاعم بمدينة ديربى، ليقوم بإعداد فطيرة أمام الحضور.

ويواجه جونسون منافسة شرسة من حزب العمال، وكذلك حزب الديمقراطيين الليبراليين حديث النشأة، فى ظل مخاوف كبيرة من تداعيات الانتخابات المرتقبة على مستقبل بريطانيا، وخاصة قضية الخروج من الاتحاد الأوروبى.

الدعاية-ربما-تكون-الأخيرة-فى-حملة-جونسون-الانتخابية
الدعاية-ربما-تكون-الأخيرة-فى-حملة-جونسون-الانتخابية

 

جانب-من-المشهد
جانب-من-المشهد

 

جونسون-أعد-فطيرة-داخل-أحد-المطاعم
جونسون-أعد-فطيرة-داخل-أحد-المطاعم

 

جونسون-يبقى-مختلفا-حتى-فى-دعاية-الانتخابات
جونسون-يبقى-مختلفا-حتى-فى-دعاية-الانتخابات

 

جونسون-يقدم-فطيرته-للجمهور
جونسون-يقدم-فطيرته-للجمهور

 

دعوات-الخروج-من-الاتحاد-الأوروبى-على-مريلة-رئيس-الوزراء-الطاهى
دعوات-الخروج-من-الاتحاد-الأوروبى-على-مريلة-رئيس-الوزراء-الطاهى

 

رئيس-الوزراء-البريطانى-يستعين-بمساعدة-أحد-الطهاة
رئيس-الوزراء-البريطانى-يستعين-بمساعدة-أحد-الطهاة

 

رئيس-الوزراء-الطاهى..-يقدم-نفسه-بصورة-مختلفة
رئيس-الوزراء-الطاهى..-يقدم-نفسه-بصورة-مختلفة

 

صورة-يلتقطها-أحد-زوار-المطعم-لرئيس-وزراء-بريطانيا
صورة-يلتقطها-أحد-زوار-المطعم-لرئيس-وزراء-بريطانيا

 

منافسة-شرسة-بانتظار-جونسون-قبل-الانتخابات-البرلمانية
منافسة-شرسة-بانتظار-جونسون-قبل-الانتخابات-البرلمانية

جنوب السودان

ميانمار

الروهينجا

العدل الدولية

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