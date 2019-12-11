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السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى الموسكى وأخرى بأكتوبر دون إصابات

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 07:26 ص
السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى الموسكى وأخرى بأكتوبر دون إصابات حريق شقه - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريق داخل شقة سكنية التابعة لدائرة قسم الموسكى، وانتقلت سيارات الإطفاء و تمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع اصابات.

 

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى أحدى الشقق فى الموسكى،  وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، و تم فرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران، ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات  وتم عملية اخماد الحريق.

كما سيطر رجال الحماية المدنية على حريق داخل شقة سكنية فى مدينة 6 أكتوبر دون إصابات، ونتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.

 

 

 


حريق شقة بالموسكى

سيارات الحماية المدنية

اخماد حريق بالموسكى

الحماية المدنية بالقاهرة

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