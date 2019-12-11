السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى الموسكى وأخرى بأكتوبر دون إصابات

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريق داخل شقة سكنية التابعة لدائرة قسم الموسكى، وانتقلت سيارات الإطفاء و تمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع اصابات.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى أحدى الشقق فى الموسكى، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، و تم فرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران، ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات وتم عملية اخماد الحريق.

كما سيطر رجال الحماية المدنية على حريق داخل شقة سكنية فى مدينة 6 أكتوبر دون إصابات، ونتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.