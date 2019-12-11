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السفير الأمريكى بالقاهرة يزور معبد فيلة بأسوان

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 09:33 م
السفير الأمريكى بالقاهرة يزور معبد فيلة بأسوان جانب من الزيارة
أسوان - عبد الله صلاح

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زار اليوم الأربعاء، جوناثان كوهين السفير الأمريكى بالقاهرة، معبد فيله اليوم الأربعاء، فى جولة سياحية ترافقه خلالها زوجته، على هامش تواجدهما بمدينة أسوان ضمن المشاركة فى أعمال منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة.

وقال الدكتور عبد المنعم سعيد مدير عام منطقة أثار أسوان والنوبة، والذى رافق المسئول الأمريكى، إن السفير عبر عن أعجابه الكبير بالحضارة المصرية القديمة، مشيرا إلى أنه سيوجه الدعوة لكل أصدقائة وأفراد عائلته بزيارة مصر وخاصة أسوان لمشاهدة الحضارة المصرية القديمة، مؤكدا انه سيزور أسوان العديد من المرات خلال الفترة القادمة نظرا لإعجابة الشديد بهذه البقعة الساحرة جنوب مصر.

وأشار مدير عام اثار أسوان، إلى أنه فى إطار توجيهات الدكتور خالد عنانى وزير الأثار، قدم شرحا وافيا عن تاريخ معبد فيلة مراحل بنائه وإنقاذه من الغرق ضمن إنقاذ آثار النوبة القديمة أبان إنشاء مشروع السد العالى، مضيفا أنه قدم كذلك شرحا لديانة المعبد والذى كرس إلى عبادة الإله إيزيس.

وأضاف مدير عام آثار أسوان والنوبة، أنه وصف الطبيعة الخلابة التى يتمتع بها موقع معابد فيلة للسفير الأمريكى، وأمتداد الحضارة المصرية القديمة على مر العصور بهذه المنطقة وكيفة الحفاظ عليها.

 


معبد فيله

السفير الامريكى

منتدى اسوان

اسوان

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