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الزراعة: تحصين 1.7 مليون رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية والمتصدع

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 04:00 ص
الزراعة: تحصين 1.7 مليون رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية والمتصدع حملة قومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية
كتب عز النوبى

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تواصل الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة  الزراعة ، من خلال الإدارة المركزية للطب الوقائى أعمال الحملة القومية للسيطرة على مرض الحمى القلاعية ومرض حمى الوادى المتصدع بمحافظات الجمهورية.

 قال خالد مرسى مدير عام الطب الوقائى بالخدمات البيطرية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع "، أن إجمالى ما تم تحصينه من رؤوس الماشية ضد مرضى الحمى القلاعية والوادى المتصدع بلغ مليون و700 ألف رأس، منذ انطلاق حملة التحصين مع بداية شهر ديسمبر الجارى وحتى الان، مضيفا أنه تم التنبيه على مديريات الطب البيطرى بالمحافظات المختلفة برفع الوعى لدى المربين وأصحاب المزارع عن أهم الامراض الوبائية ومدى خطورتها والتى تنتقل خلال موسم الشتاء، والتنبيه بالإبلاغ الفورى عن أى حالة اشتباه بالأمراض الواجب الابلاغ عنها.

وأضاف "مرسى"، أنه تم التنبيه أيضا على اجراء التحصين الحلقى فى دائرة قطرها 10 كم والاستقصاء الوبائى لمعرفة مدى انتشار المرض، كذلك السيطرة على حركة الحيوانات والتوصية بغلق أسواق الحيوانات الحية الموجودة بنطاق بؤرة الاصابة بالأمراض الوبائية.

وأكد تقرير الخدمات البيطرية، أن هذه الحملة تتسق مع الخطة العالمية الموضوعة بمعرفة منظمة الصحة العالمية حيث تقوم الهيئة بتنفيذ 3 حملات سنويا كل أربع شهور للتحصين بلقاحى الحمى القلاعية والوادى المتصدع بكل محافظات الجمهورية فى نفس الوقت للتصدى والسيطرة على هذه الامراض، ومن اجل حماية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها من الامراض وناشد المزارعين والمربين ضرورة الاهتمام بتحصين مواشيهم، مؤكدا أن الدولة تقدم التحصين بسعر التكلفة.

وأوضح التقرير، أن الحملة بغرض احكام السيطرة على مرض الحمى القلاعية بكافة انواعه ومنع دخول مرض حمى الوادى المتصدع وأن الحملة مستمرة لأخر شهر ديسمبر الحالى على مستوى جميع المحافظات وفى كل القرى والعزب والنجوع ومن بيت لبيت وتم الغاء اجازات العاملين والاطباء البيطريين خلال مدة الحملة.


تحصين الماشية

الخدمات البيطرية

الحمى القلاعية

الطب الوقائى

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