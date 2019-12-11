سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 10:15 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

التعليم تحدد شروط اختيار رؤساء كنترولات امتحانات الدبلومات 2020

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 10:01 ص
التعليم تحدد شروط اختيار رؤساء كنترولات امتحانات الدبلومات 2020 وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، شروط اختيار رؤساء كنترولات ووكلاء لجان نظام ومراقبة بامتحانات الدبلومات الفنية 2020.

وأوضحت الوزارة،  أنه لابد أن يكون المرشح ليس يكون لديه مانع يحول دون الاشتراك في أعمال امتحانات الدبلومات الفنية طبقا للنشرة الموانع، وألا يكون مرشحًا للعمل في مركز توزيع الأسئلة، كما حددت الوزارة الفئات التى سيتم اختيار الأعضاء منها وفقا للوظيفة التى يشغلها العضو.

وتابعت الوزارة، سيراعى أن تكون ترشيحات رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل من فئات "الموجه العام والموجه الأول  والموجه ومدير الإدارة ومدير المرحلة ومدير المدرسة وكبير معلمين ومعلم خبير ومعلم أول أ رئيس قسم ووكيل أ  ووكيل قسم، مشددة على أنه سيقوم جميع المرشحين بتحرير إقرار استمارة الموانع.

وتنطلق امتحانات الدبلومات الفنية 2020، وفقا لما هو معلن فى الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجارى 16 مايو المقبل.

 



 


التربية والتعليم

امتحانات الدبلومات الفنية

موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2020

اخبار التعليم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وصول دفعة جديدة من تابلت أولى ثانوى لمخازن التربية والتعليم

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 09:48 ص

التعليم تبدأ اختيار رؤساء كنترولات امتحان الدبلومات الفنية 15 ديسمبر الجارى

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 09:36 ص

المديريات تبدأ وضع أسئلة امتحان يناير لأولى ثانوى عام.. رئيس القطاع: بروفة تتضمن أسئلة متعددة قبل تحديد أسئلة الاختبارات النهائية.. ويؤكد: تطبيق نشرة الموانع على اللجان الفنية لواضعى الامتحانات

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 08:00 ص

التعليم: إصدار ضوابط الامتحان الإلكترونى للثانى الثانوى وتعميمها للمديريات

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 07:00 ص

"التعليم" تكرم المدارس الفائزة بجائزة المدرسة الدولية

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2019 09:27 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الرئيس السيسى يصل مقر انعقاد منتدى أسوان للسلام والتنمية فى أفريقيا

الرئيس السيسى يصل مقر انعقاد منتدى أسوان للسلام والتنمية فى أفريقيا

"الصحة" تكشف نسب جرعات التطعيم بمصل الأنفلونزا للصغار والكبار

"الصحة" تكشف نسب جرعات التطعيم بمصل الأنفلونزا للصغار والكبار

الأرصاد: اليوم طقس دافئ على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 21 درجة

الأرصاد: اليوم طقس دافئ على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 21 درجة

انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق المصرية إلى 1.5 جنيه للكيلو

انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق المصرية إلى 1.5 جنيه للكيلو

شاهد.. شركة عقارات أمريكية تمنح موظفيها 10 ملايين دولار مكافأة تحقيق التارجت

شاهد.. شركة عقارات أمريكية تمنح موظفيها 10 ملايين دولار مكافأة تحقيق التارجت

التعليم: إصدار ضوابط الامتحان الإلكترونى للثانى الثانوى وتعميمها للمديريات

التعليم: إصدار ضوابط الامتحان الإلكترونى للثانى الثانوى وتعميمها للمديريات

انخفاض أسعار الموز بسوق الجملة بأكتوبر.. البلدى يبدأ من 5 جنيهات

انخفاض أسعار الموز بسوق الجملة بأكتوبر.. البلدى يبدأ من 5 جنيهات

خطة وكالة الفضاء المصرية لإطلاق عدة أقمار صناعية خلال الـ10 سنوات المقبلة

خطة وكالة الفضاء المصرية لإطلاق عدة أقمار صناعية خلال الـ10 سنوات المقبلة

سيدة تطالب طليقها بـ30 ألف جنيه نفقة ترفيه لطفلها بمحكمة الأسرة

سيدة تطالب طليقها بـ30 ألف جنيه نفقة ترفيه لطفلها بمحكمة الأسرة

أستاذ علوم سياسية يكشف: نواب بالكونجرس يفتحون ملف حظر نشاط جماعة الإخوان

أستاذ علوم سياسية يكشف: نواب بالكونجرس يفتحون ملف حظر نشاط جماعة الإخوان

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تطعيم الأنفلونزا.. يحمى من الإصابة بالبرد

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تطعيم الأنفلونزا.. يحمى من الإصابة بالبرد

من غير ما تروح المحكمة.. بهذه الطريقة يمكنك الاستعلام عن مسار دعوتك إلكترونيًا

من غير ما تروح المحكمة.. بهذه الطريقة يمكنك الاستعلام عن مسار دعوتك إلكترونيًا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة