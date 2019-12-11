التعليم تحدد شروط اختيار رؤساء كنترولات امتحانات الدبلومات 2020

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، شروط اختيار رؤساء كنترولات ووكلاء لجان نظام ومراقبة بامتحانات الدبلومات الفنية 2020.

وأوضحت الوزارة، أنه لابد أن يكون المرشح ليس يكون لديه مانع يحول دون الاشتراك في أعمال امتحانات الدبلومات الفنية طبقا للنشرة الموانع، وألا يكون مرشحًا للعمل في مركز توزيع الأسئلة، كما حددت الوزارة الفئات التى سيتم اختيار الأعضاء منها وفقا للوظيفة التى يشغلها العضو.

وتابعت الوزارة، سيراعى أن تكون ترشيحات رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل من فئات "الموجه العام والموجه الأول والموجه ومدير الإدارة ومدير المرحلة ومدير المدرسة وكبير معلمين ومعلم خبير ومعلم أول أ رئيس قسم ووكيل أ ووكيل قسم، مشددة على أنه سيقوم جميع المرشحين بتحرير إقرار استمارة الموانع.

وتنطلق امتحانات الدبلومات الفنية 2020، وفقا لما هو معلن فى الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجارى 16 مايو المقبل.