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وصول دفعة جديدة من تابلت أولى ثانوى لمخازن التربية والتعليم

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 09:48 ص
وصول دفعة جديدة من تابلت أولى ثانوى لمخازن التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم
كتب ـ محمود طه حسين

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وصل اليوم الأربعاء، أسطول سيارات محمل بأجهزة التابلت إلى مخازن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، استعدادا لاستقبال الأجهزة المطلوبة والبدء فى توزيعها على طلاب الصف الأول الثانوى العام خلال الشهر الجارى.

 

وقالت مصادر مسئولة، إن الوزارة استقبلت الدفعة الثالثة من أجهزة التابلت على قرابة 20 سيارة محملة بهذه الأجهزة، لافتة إلى أنه تم تخزينها فى مخازن الوزارة وسيتم البدء فى توزيعها على الطلاب خلال الفترة القليلة المقبلة وفق الخطة المتفق عليها سابقا.

 

وأوضحت المصادر، أن الفترة المقبلة ستشهد قدوم جميع الأجهزة المطلوبة إلى المخازن وتعمل إدارة التطوير التكنولوجى فى الوزارة على تنشيط الأجهزة وتوصيلها بالإنترنت.

 

وكانت وزارة التربية والتعليم قررت عقد امتحان الصف الأول الثانوى العام فى يناير المقبل ورقيا لحين استلام الطلاب للأجهزة على أن يتم عقد اختبار تجريبى للطلاب فى مارس ويعقد امتحان آخر العام فى مايو 2020 إلكترونيا أسوة بزملائهم فى الصف الثانى الثانوى.

 



 


التربية والتعليم

الثانوية العامة

توزيع التابلت على طلاب اولى ثانوى

اخبار التعليم

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