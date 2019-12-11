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الأكاديمية المهنية للمعلمين: فتح تسجيل استيفاء شهادة الصلاحية الأحد المقبل

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 10:10 م
الأكاديمية المهنية للمعلمين: فتح تسجيل استيفاء شهادة الصلاحية الأحد المقبل الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

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أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين أنه سيتم إتاحة الموقع الإلكترونى اعتباراً من الأحد 15 ديسمبر الجارى لتسجيل استيفاء متطلبات منح شهادة الصلاحية لمن تجاوزوا الحد الأقصى 3 سنوات للحصول على تلك الشهادة.

ووجهت الأكاديمية بتشكيل لجنة لاستلام ملفات المعلمين والاجتماعين والمعلمين المساعدين ومراجعة بياناتهم والتأكد من استيفائهم المتطلبات اللازمة لمنحهم شهادة الصلاحية.

وأوضحت أن يكون لكل تخصص كشوف مستقلة وتعتبر الإدارة التعليمية مسئولة عن صحة تلك البيانات وتسليمها لفرع الأكاديمية بداية من 15 /12/2019 حتى 12يناير 2020.

 

ويتكون الملف من الأوراق الآتية
 

1- صحيفة الأحوال الالكترونية والمعتمدة من شئون العاملين

2- نسخة طبق الأصل من عقد المعلم المساعد

3- شهادة اجتياز برنامج التطبيقات التربوية

4- إفادة من هيئة تعليم الكبار بمحو أمية 10 من المواطنين "عادة هذا الشرط ينطبق على المعلمين بمسابقة 30 ألف"

5- شهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلى


التربية والتعليم

الاكاديمية المهنية للمعلمين

منح شهادة الصلاحية

المعلمين المؤقتين

مسابقة المعلمين

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