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اطمن على نفسك.. مزرعة البكتيريا تكشف إصابتك بالعدوى والأمراض

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 04:00 م
اطمن على نفسك.. مزرعة البكتيريا تكشف إصابتك بالعدوى والأمراض مزرعة البكتيريا
كتبت فاطمة خليل

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البكتيريا هي مجموعة كبيرة من الكائنات ذات الخلية الواحدة، يمكنها العيش في أماكن مختلفة في الجسم، بعض أنواع البكتيريا مفيدة بينما البعض الآخر يمكن أن يسبب العدوى والمرض، ويساعد تحليل مزرعة البكتيريا في العثور على البكتيريا الضارة في جسمك، وفقاً لموقع "Medline plus".

وفى اختبار مزرعة البكتيريا يتم أخذ عينة من الدم أو البول أو الجلد أو أي جزء آخر من جسمك، ويعتمد نوع العينة على موقع العدوى المشتبه بها، سيتم نقل الخلايا في عينتك إلى المختبر ووضعها في بيئة خاصة في المختبر لتشجيع نمو الخلايا، غالبًا ما تتوفر النتائج في غضون بضعة أيام، لكن بعض أنواع البكتيريا تنمو ببطء ، وقد يستغرق الأمر عدة أيام.

مزرعة بكتيريا
مزرعة بكتيريا

استخدامات تحليل مزرعة البكتيريا
 

تستخدم اختبارات مزرعة البكتيريا للمساعدة في تشخيص أنواع معينة من الالتهابات، والأنواع الأكثر شيوعًا من اختبارات البكتيريا واستخداماتها تشمل:

مزرعة لبكتيريا الحلق

سيقوم طبيبك بإدخال مسحة خاصة في فمك لأخذ عينة من الجزء الخلفي من الحلق واللوزتين.

مزرعة لبكتيريا البول

تستخدم لتشخيص التهاب المسالك البولية وتحديد البكتيريا المسببة للعدوى.

مزرعة بكتيريا البلغم

البلغم هو مخاط سميك يسعل من الرئتين، إنه مختلف عن البصق أو اللعاب، ويستخدم الاختبار للمساعدة في تشخيص الالتهابات البكتيرية في الجهاز التنفسي، وتشمل هذه الالتهاب الرئوي الجرثومي والتهاب الشعب الهوائية.

مزرعة بكتيريا الدم

يستخدم للكشف عن وجود البكتيريا أو الفطريات في الدم

مزرعة البراز

يستخدم للكشف عن الالتهابات التي تسببها البكتيريا أو الطفيليات في الجهاز الهضمي، وتشمل هذه التسمم الغذائي وأمراض الجهاز الهضمي الأخرى.

مزرعة الجروح

يستخدم للكشف عن التهابات الجروح المفتوحة أو إصابات الحروق.

 

لماذا أحتاج إلى عمل مزرعة للبكتيريا؟
 

قد يطلب طبيبك عمل اختبار مزرعة البكتيريا إذا كان لديك أعراض عدوى بكتيرية، حيث تختلف الأعراض حسب نوع العدوى.

 


مزرعة البكتيريا

طريقة مزرعة البكتيريا

طريقة عمل مزرعة البكتيريا

عمل مزارع للبكتيريا

الكشف عن الامراض

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